Alfa Romeo i Maserati udružuju se za posebne projekte automobila iz snova

Novi kreativni centar BOTTEGAFUORISERIE spaja naslijeđe i viziju dvaju talijanskih ikona, s fokusom na automobile izrađene po narudžbi, restauracije i vrhunske performanse, sve uz nenadmašni duh Italije

Autonet.hr četvrtak, 6. studenog 2025. u 20:30

U srcu proširene talijanske 'Doline motora', koja se proteže od Modene sve do Torina i Aresea u pokrajini Milano, pokrenut je novi projekt koji objedinjuje iskustvo i naslijeđe legendarnih marki Alfa Romeo i Maserati, danas u sastavu koncerna Stellantis. Ova je inicijativa nazvana BOTTEGAFUORISERIE i zamišljena je kao novi kreativni centar posvećen personalizaciji vozila, slobodnom estetskom istraživanju i naprednim performansama.

Vizija talijanske izvrsnosti

Naziv BOTTEGAFUORISERIE spaja talijanske riječi bottega (radionica, atelje, butiga) i fuoriserie (izvanserijski) kako bi dočarao ono što se novim projektom želi postići. Ta marka pozicionirana je na sjecištu tradicije i inovacije, gdje strast, majstorska izrada, tehnologija i posvećenost detaljima definiraju pristup stvaranju automobila – kažu u najavi iz talijanskih kompanija. Kao novi centar, taj hub predstavlja viziju talijanske proizvodne izvrsnosti, spajajući domišljatost, zanatsko umijeće i strast prema ljepoti i performansama.

Pod okriljem BOTTEGAFUORISERIE oblikovat će se ikonske automobilske interpretacije, uključujući automobile izrađene po mjeri, povijesno precizne restauracije starinskih modela, istraživanje inovativnih materijala te centar posvećen razvoju najviših performansi za vozila namijenjena trkaćoj stazi.

Vrlo ograničene serije

Kao i njegov naziv, program se dijeli na nekoliko dijela+ova. BOTTEGA je program u kojem se osmišljavaju, dizajniraju, razvijaju i proizvode automobili po narudžbi, unutar marki Alfa Romeo i Maserati, okupljajući pritom njihove najbolje dizajnere, tehničare i inženjere. Posvećen je isključivo projektima vrlo ograničenih serija, poput modela Alfa Romeo 33 Stradale i Maserati MCXtrema. Svaki detalj razrađuje se u uskoj suradnji s klijentom, pretvarajući automobil u uistinu jedinstveno djelo.

Program FUORISERIE nudi naprednu personalizaciju, pružajući svakom kupcu priliku da svoj automobil pretvori u odraz vlastite osobnosti. Nadalje, u sklopu programa Corse razvijat će se trkaći bolidi, potaknuti nedavnim uspjehom u klasi GT2 European Series, gdje je Maserati odnio pobjedu u AM klasi. Posebna linija bit će oformljena pod nazivom La Storia, unutar koje će se kultni automobili iz prošlosti restaurirati, oživljavati i reinterpretirati, dodavat će im se moderne i održive tehnologije, kreativno spajajući povijest i sadašnjost automobilizma.

Cristiano Fiorio, novi glavni direktor programa BOTTEGAFUORISERIE, izjavio je: "Povjereno mi vodstvo BOTTEGAFUORISERIEA iznimna je čast, ali i uzbudljiv izazov. To je mjesto gdje se prošlost, sadašnjost i budućnost susreću – gdje slavimo naslijeđe, a istodobno se usuđujemo zamisliti što dolazi. Iskustva stečena kroz posebne projekte i svijet motorsporta bit će temelj na kojem ću voditi ovo novo poglavlje. Zajedno s timom strastvenih i talentiranih ljudi stvarat ćemo vozila koja nisu samo tehnički iznimna, nego i emocionalno nezaboravna. Naša je misija jasna: odati počast naslijeđu Alfa Romea i Maseratija te hrabro, s ljepotom i autentičnošću, napisati njihovo sljedeće poglavlje. Performanse su čin kulture. Stvaranje ljepote – oblik je umjetnosti."



