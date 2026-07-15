Alfa Romeo najavio nasljednika modela Tonale na novoj platformi za kraj 2027. godine

Talijanski proizvođač predstavio je prvi teaser novog kompaktnog SUV-a koji se razvija pod okriljem plana Fastlane 2030, a proizvodit će se u tvornici Melfi na naprednoj multi-energijskoj platformi

Tijekom Nacionalnog okruglog stola o automobilskoj industriji, održanog u organizaciji talijanskog Ministarstva poduzetništva i proizvodnje, koncern Stellantis službeno je predstavio prvu sliku novog kompaktnog SUV-a marke Alfa Romeo. Glavni operativni direktor Stellantisa za širu Europu, Emanuele Cappellano, otkrio je tek detalj dizajna stražnjeg dijela nadolazećeg modela, koji će zamijeniti aktualni model Tonale.

Nova faza za Alfa Romeo

Ovo lansiranje označava početak nove faze za talijanskog proizvođača u srcu europskog C-segmenta. Prva službena slika prikazuje stražnji bok automobila s novim, oštrijim dizajnom stražnjih svjetala i profiliranim blatobranom. Prikazane linije sugeriraju znatno dinamičniji dizajn s položenijom linijom krova, više nalik coupé modelu, u usporedbi s uspravnijom siluetom aktualnog Tonalea.

Novi model, koji još uvijek nije službeno imenovan, dizajniran je u dizajnerskom centru Centro Stile Alfa Romeo u Torinu, a proizvodit će se u pogonu Melfi u Italiji. Novi C-SUV temeljit će se na modernoj STLA Medium platformi koncerna Stellantis, a ne na STLA One arhitekturi koja je predviđena za budućeg duhovnog nasljednika hatchback modela Giulietta. Riječ je o prilagodljivoj platformi koja podržava različite oblike pogona.

Sukladno planu FaSTLAne 2030, koji je Stellantis najavio u svibnju 2026. godine, novi će model biti dostupan s više vrsta pogonskih sklopova. Kupcima će se nuditi verzije s motorima s unutarnjim izgaranjem te potpuno električni pogonski sklopovi. Modeli s motorima s unutarnjim izgaranjem najvjerojatnije će koristiti unaprjeđene verzije blagih hibrida i plug-in hibridnih pogonskih sustava koji se trenutačno ugrađuju u druge modele iz ponude grupacije Stellantis.

Ovaj će model, uz spomenuti hatchback C-segmenta, činiti bazu ponude talijanskog brenda u sklopu nastojanja da ponovno zauzme čvršću poziciju na masovnom tržištu. Službeno predstavljanje novog automobila zakazano je za četvrto tromjesečje 2027. godine. Prve isporuke kupcima i dolazak na tržište očekuju se početkom 2028. godine, kada će novi C-SUV i formalno naslijediti aktualni model Tonale.