Alfa Romeo radi na nasljedniku legendarne 147-ice

Nakon nekoliko godina fokusa na SUV-ove, Alfa se vraća na kompaktne hatchback automobile s nasljednikom legendarne 147-ice

Alfa Romeo službeno je potvrdila da radi na razvoju novog hatchbacka kojim se vraća u C-segment, odnosno među automobile kao što su BMW Serija 1, Audi A3 i Volkswagen Golf.

Kako doznaje Carscoops, novi hatchback trebao bi predstavljati modernog nasljednika modela Alfa Romeo 147, automobila koji je početkom 2000-ih osvojio titulu Europskog automobila godine i pomogao Alfi Romeo vratiti popularnost nakon turbulentnog razdoblja. Kasnije ga je naslijedila Giulietta, no taj je model ugašen još 2020. godine.

Prema dostupnim informacijama, novi model koristit će Stellantisovu platformu STLA ONE, novu globalnu arhitekturu koja podržava benzinske, hibridne i potpuno električne pogone.

Iako Alfa Romeo zasad nije otkrila tehničke detalje ni izgled vozila, potvrđeno je da će novi hatchback biti pozicioniran kao sportski i premium model s naglaskom na voznu dinamiku i prepoznatljiv talijanski dizajn. Time Alfa ponovno ulazi u segment koji je posljednjih godina izgubio dio popularnosti zbog rasta SUV tržišta.

Tvrtka je istovremeno najavila i novi crossover C-segmenta smješten između modela Junior i Tonale, dok će aktualni Alfa Romeo Giulia i Alfa Romeo Stelvio ostati u proizvodnji barem do 2027. godine.