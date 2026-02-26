Alfa Romeo vraća V6 Quadrifoglio, električni nasljednici kasne do 2028.

Stellantis je potvrdio povratak legendarnih Giulia i Stelvio Quadrifoglio modela u Europu. Proizvodnja se nastavlja do 2027. zbog odgode elektrificiranih nasljednika koji sada stižu tek 2028.

Autonet.hr četvrtak, 26. veljače 2026. u 06:20
📷 Foto: Alfa Romeo
Foto: Alfa Romeo

Stellantis ne oživljava samo V8 motore u Americi, već preispituje i nedavne odluke u Europi, iako iz drugačijih razloga. Nakon što je vratio dizelske motore u ponudu nekih modela, transatlantski konglomerat sada je potvrdio i povratak modela Giulia i Stelvio Quadrifoglio u Europu. Proizvodnja će se ponovno pokrenuti u ožujku 2026. godine, a modeli će ostati u prodaji sve do 2027. godine.

Gotovo desetljeće stari modeli, limuzina Giulia i SUV Stelvio, vraćaju se na tržište nepromijenjeni, bez stilskih ili mehaničkih ažuriranja. Odluka o nastavku proizvodnje donesena je kako bi se popunila praznina na tržištu nastala zbog kašnjenja njihovih potpuno elektrificiranih nasljednika.

Podsjetimo, Giulia je debitirala još u lipnju 2015., dok je Stelvio stigao u studenom 2016. godine. Oba modela su 2023. dobila redizajn koji je donio blage vizualne i unutarnje promjene, no snažne Quadrifoglio izvedbe povučene su s američkog tržišta sredinom 2024. te s europskog sredinom 2025. godine. Revidirani plan sada im je osigurao povratak.

📷 Foto: Alfa Romeo
Foto: Alfa Romeo

Stellantis je službeno produžio proizvodnju trenutne generacije modela Giulia i Stelvio do kraja 2027. godine. To uključuje standardne verzije s dvolitrenim benzinskim i 2,2-litrenim turbodizelskim motorima, ali i prethodno ukinute Quadrifoglio modele pokretane V6 motorom. Europske knjige narudžbi za sportske inačice otvaraju se početkom ožujka.

Vijest je popraćena i slikama posebnih izdanja Giulia i Stelvio Quadrifoglio Collezione, predstavljenih u prosincu 2025. Ovi modeli dolaze u Rosso Etna boji s detaljima od izloženih ugljičnih vlakana i tamnim aluminijskim naplatcima. Unutrašnjost krase Sparco sjedala s karbonskom školjkom te presvlake od kože i Alcantare. Proizvodnja je ograničena na samo 63 jedinice za tržišta Kine, Japana, Europe i Bliskog istoka.

📷 Foto: Alfa Romeo
Foto: Alfa Romeo

Originalni planovi predviđali su da će nova generacija Stelvija imati svjetsku premijeru krajem 2025. godine kao potpuno električni SUV, nakon čega bi uslijedila Giulia u obliku fastback crossovera. Oba modela trebala su biti temeljena na novoj STLA Large platformi. Međutim, kako prenosi Carscoops, inženjeri Alfa Romea bili su prisiljeni na izmjene u zadnji čas kako bi prilagodili platformu i za motore s unutarnjim izgaranjem. Ovaj zaokret odgodio je lansiranje redizajniranih modela sve do 2028. godine.

Ostaje nejasno kako je Stellantis osigurao da 2,9-litreni V6 motor s dva turbopunjača zadovoljava Euro 7 norme, no snaga ostaje nepromijenjena i iznosi 520 KS (383 kW) uz 600 Nm okretnog momenta. Snaga se prenosi na stražnje kotače kod limuzine, odnosno na sva četiri kotača kod SUV-a.

 

