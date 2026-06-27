Audi predstavio opsežnu tehnološku i estetsku nadogradnju modela A3

Audi je u Hrvatsku doveo opsežno unaprijeđenu seriju kompaktnih modela A3. Nadogradnja obuhvaća verzije Sportback, Limousine i allstreet, uključujući tradicionalne benzinske i dizelske motore, plug-in hibride te sportske varijante S3 i RS 3. Glavni naglasak pri osvježenju stavljen je na novi raspored unutrašnjosti i značajno proširenje digitalnih značajki te sustava pomoći u vožnji. Dolazak osvježenih A3 modela na hrvatsko tržište očekuje se krajem lipnja, kada će biti definirane i cijene, dok će sportski RS 3 modeli biti dostupni u srpnju.

Fizičke tipke na volanu

Središnji dio redizajniranog kokpita čini zakrivljeni panoramski zaslon koji integrira 11,9-inčni Audi virtual cockpit i 12,8-inčni MMI zaslon. Horizontalna linija nove instrumentne ploče proteže se do suvozačevih vrata, a kupcima su na raspolaganju četiri materijala za uređenje, uključujući karbonska vlakna, mikrovlakna Dinamica te dvije vrste tkanine. Središnja konzola sada ima podlogu za bežično punjenje mobitela snage 25 W usmjerenu prema vozaču, dok nova kola upravljača dolaze u tri različita dizajna s fizičkim kotačićima za upravljanje.

Sustavi potpore za vozača organizirani su u tri nova paketa: Tech, Tech plus i Tech pro. Sustav Adaptive cruise assist plus kombinira regulaciju razmaka i vođenje u prometnom traku do brzine od 210 km/h, a po prvi put koristi i online podatke za prilagodbu brzine i održavanje pravca čak i na cestama bez vidljivih oznaka. Sustav donosi i funkciju automatskog kočenja na crvenom svjetlu semafora te mogućnost samostalne promjene voznog traka na autocesti nakon aktivacije žmigavaca.

Za lakše manevriranje zadužene su četiri širokokutne kamere s 3D prikazom okoline na MMI zaslonu. Sustavi potpore pri parkiranju omogućuju vozilu potpuno samostalno upravljanje, ubrzavanje i kočenje prilikom ulaska ili izlaska s parkirnog mjesta, dok verzija pro nudi i daljinsko parkiranje putem aplikacije myAudi. Nova funkcija uvježbanog parkiranja omogućuje pamćenje do pet specifičnih manevara na udaljenosti do 50 metara, dok potpora pri vožnji unatrag automatski vodi vozilo istom putanjom unatrag na udaljenostima do 50 metara.

Digitalni sustav Audi Connect vozačima omogućuje daljinski uvid u lokaciju i status vozila, razinu goriva, tlak u gumama i servisne intervale, kao i daljinsko zaključavanje te upravljanje grijanjem. Kroz uslugu Functions on Demand korisnici naknadno mogu aktivirati dodatne funkcije, poput naprednog audio paketa za optimizaciju zvuka i virtualnog surround zvuka.

Široka ponuda pogona

Ponuda pogonskih sklopova obuhvaća benzinske i dizelske motore snage od 85 kW (116 KS) i 110 kW (150 KS) te plug-in hibrid A3 e-hybrid dostupan sa 150 kW (204 KS) ili 200 kW (272 KS). Hibridni model nudi električni doseg do 143 kilometra u kombiniranom WLTP ciklusu, podržava brzo DC punjenje u trajanju od pola sata te ima kapacitet vuče prikolice povećan na 1.700 kilograma.

Vrhunac ponude čine sportski modeli S3 i RS 3 opremljeni quattro pogonom na sve kotače i razdjelnikom momenta za dinamičniju vožnju. Model S3 pokreće 4-cilindrični turbomotor snage 245 kW (333 KS), dok RS 3 koristi 5-cilindrični 2.5 TFSI motor s 294 kW (400 KS). Obje izvedbe donose specifične oznake u Singleframe rešetci i jedinstvene digitalne svjetlosne potpise, pri čemu RS 3 zadržava motiv karirane zastave, a S3 dobiva novi vlastiti potpis. Vozači mogu odabrati između četiri različita dizajna dnevnih svjetala putem MMI sustava.