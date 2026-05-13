Audi Q9 postavit će novi standard luksuza i prostranosti, objavljene su prve slike

Ovog ljeta stiže novi Q9, fokusiran na ekskluzivni interijer i inovativna tehnička rješenja, pružajući vrhunsku udobnost za posao ili obitelj u konfiguracijama sa šest ili sedam sjedala

Audi se priprema za lansiranje svoje nove perjanice ponude, modela Q9, prvog "full-size" SUV-a koji prioritet daje iskustvu boravka u kabini. Prema riječima izvršnog direktora tvrtke, Gernota Döllnera, ovaj model više nije samo prijevozno sredstvo, već mobilni životni prostor izrađen od vrhunskih materijala.

Kao u luksuznom domu

Vozilo će biti dostupno u konfiguracijama sa šest ili sedam sjedala, pri čemu će opcionalni raspored sa šest sjedala nuditi udobnost poslovne klase s električno podesivim individualnim sjedalima i aktivnom ventilacijom. Za obitelji je predviđena verzija sa sedam sjedala, koja omogućuje postavljanje do tri dječje sjedalice u drugom redu. Praktičnost je naglašena električnim preklapanjem naslona trećeg reda sjedala, čime se osigurava dodatni prtljažni prostor.

Iz Audija su, kao najavu nadolazeće premijere, objavili niz fotografija unutrašnjosti modela Q9 i jednu snimljenu izvana, ali pod kamuflažom. Na njima vidimo da je unutrašnjost luksuzna, moderna, puna ekrana i zanimljivih rasvjetnih rješenja uz sofisticirane materijale. Dakle, ako ste ljubitelj skupih i luksuznih interijera, osjećat ćete se kao u skupoj dnevnoj sobi.

Atmosferu u kabini dodatno naglašava panoramski krov površine 1,5 četvornih metara s tehnologijom promjenjive transparentnosti, koji se može pritiskom na gumb zatamniti u devet segmenata, prema želji. Krov automatski postaje neproziran kada je vozilo parkirano, dok u vožnji nudi osvjetljenje putem 84 LED diode u 30 različitih boja, usklađenih s ambijentalnim svjetlom unutrašnjosti.

Tehničke inovacije

Jedna od ključnih inovacija su vrata koja se po prvi put u Audiju pokreću električnim putem. Sustavom se može upravljati putem ključa, aplikacije myAudi ili pritiskom na papučicu kočnice. Sigurnost je osigurana opsežnim setom senzora koji detektiraju prepreke i sprječavaju otvaranje vrata ako za to nema dovoljno prostora.

Audi Q9 uvodi napredni Bang & Olufsen 4D zvučni sustav. Zahvaljujući aktuatorima u prednjim sjedalima, putnici zvuk mogu i fizički osjetiti, dok zvučnici u naslonima za glavu omogućuju privatne telefonske pozive i navigacijske upute bez ometanja ostalih putnika. Središnja konzola nudi dva bežična punjača s brzim punjenjem i USB-C priključke snage do 100 W.

Svjetska premijera svih mogućnosti ovog flagship modela SUV-a zakazana je za ljeto 2026. godine.