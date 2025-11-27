BMW najavio kraj proizvodnje modela Z4 uz posebno izdanje Final Edition

Kultni BMW Z4 odlazi u povijest sa stilom, krajem siječnja otvara narudžbe za ekskluzivnu verziju s jedinstvenim dizajnerskim detaljima pružajući ljubiteljima posljednju priliku za kupnju

Od početka proizvodnje prve generacije 2002. godine, BMW-ov sportski model s otvorenim krovom, Z4, privlačio je kupce spojem dizajna, "čistog" iskustva vožnje i sportske dinamike – no sada je najavljen kraj proizvodnje tog modela, uz posebnu ponudu za najvjernije fanove. Najavljen je, naime, BMW Z4 Final Edition, koji će obožavateljima dati vremenski ograničenu priliku za narudžbu vrlo specifične verzije tog modela, koja ima potencijal postati kolekcionarski primjerak.

Posljednje izdanje predstavlja krunu kultnog dvosjeda čija će proizvodnja službeno završiti u ožujku 2026. godine, a kratki rok za narudžbe zadnje serije otvara se krajem siječnja.

Crno s crnim

Vizualni identitet modela BMW Z4 Final Edition naglašen je ekskluzivnom bojom Frozen Matt Black, koja je dostupna samo za ovo završno izdanje. Nijansa posebno dolazi do izražaja u kombinaciji s crnim lakiranim vanjskim ukrasima, koji su dio svih modela Final Edition, iako kupci mogu odabrati i druge boje iz ponude bez dodatnih troškova. Paket uključuje i M Sport kočnice u visoko sjajnoj crvenoj boji.

U unutrašnjosti vozila ističu se prepoznatljivi crveni šavovi koji, kao zajednička nit, povezuju instrumentnu ploču, središnju konzolu, obloge vrata i M Sport sjedala izrađena u kombinaciji Vernasca kože i Alcantare. Sportski karakter dodatno naglašava M Alcantara upravljač s kontrastnim šavovima, dok posebno gravirane letvice na pragovima vrata pojačavaju dojam ekskluzivnosti. Svi ti specifični elementi rezervirani su isključivo za izvedbu Final Edition.

Pogoni i cijene

Final Edition paket dostupan je za različite pogonske izvedbe, počevši od modela BMW Z4 sDrive20i snage 145 kW (197 KS). Ponuda također uključuje snažniji BMW Z4 sDrive30i koji isporučuje 190 kW (258 KS). Za kupce koji traže vrhunske performanse, posebno izdanje proširuje se i na najsnažniji model u ponudi, BMW Z4 M40i, kojeg pokreće redni šesterocilindrični motor snage 250 kW (340 KS).

Paket opreme Final Edition nudi se po cijeni od 4.200 eura. Preduvjet za ovaj paket je M Sport paket koji je već standardno uključen u modele sDrive30i i M40i. Kod ulaznog modela BMW Z4 sDrive20i, cijena Final Edition izvedbe iznosi 7.400 eura, s obzirom na to da M Sport paket nije dio standardne opreme za tu varijantu motora te se stoga dodaje vozilu po uobičajenoj cijeni od 3.200 eura.