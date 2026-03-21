BMW-ovi V8 i redni šestaci preživjet će Euro 7 normu, ali uz manje snage

Šef BMW-ovog M odjela, Frank van Meel, potvrdio je da tvrtka aktivno radi na prilagodbi svojih V8 i šestocilindarskih motora kako bi zadovoljili nadolazeće Euro 7 norme o emisijama, što će im omogućiti da ostanu u proizvodnji u doglednoj budućnosti. U razgovoru s australskim medijima, van Meel je naglasio da BMW M nema namjeru napustiti performanse koje pružaju motori s unutarnjim izgaranjem te da oni ostaju ključan dio dugoročnih planova.

"Rekli smo da se ne želimo odreći motora s unutarnjim izgaranjem, stoga trenutno prilagođavamo naš redni šestocilindarski motor i V8 standardima Euro 7, i to će se dogoditi ove godine", izjavio je za magazin Drive. Trenutna okosnica M game sastoji se od dva ključna agregata: 4,4-litrenog twin-turbo V8 motora (S68) i 3,0-litrenog rednog šestaka (S58), koji pokreću sve od modela M3 i M4 do velikih SUV-ova poput X5 M i limuzina kao što je M5.

Međutim, održavanje ovih motora na životu pod Euro 7 normom nije jednostavan zadatak. Glavni izazov nije samo količina emisija, već zahtjev za održavanjem savršenog omjera zraka i goriva (Lambda 1) u svim uvjetima vožnje. Time se efektivno zabranjuje praksa "hlađenja gorivom" (rad s bogatom smjesom) koja se ranije koristila za upravljanje toplinom kod motora visokih performansi. Novi M5 već daje uvid u budućnost. Snaga njegovog V8 motora na europskom tržištu smanjena je s 585 KS na 544 KS kao dio tranzicije na plug-in hibridni sustav. Ipak, zahvaljujući elektromotoru, ukupna snaga sustava iznosi impresivnih 717 KS. Zanimljivo je da se ovo smanjenje snage benzinca odnosi samo na EU tržište, dok će kupci u SAD-u i dalje dobivati "otključanu" verziju V8 motora.

Strategija 'moći izbora' za budućnost

Slično smanjenje snage moglo bi se dogoditi i rednom šestaku, koji u modelima M3 CS i M4 CS trenutno razvija do 543 KS. Van Meel ističe da je strategija tvrtke pratiti potražnju kupaca umjesto nametanja jednog rješenja. Zbog toga će budući modeli, poput sljedeće generacije M3 (G84), vjerojatno biti dostupni i s benzinskim i s potpuno električnim pogonom, koji će nositi oznaku "iM3". Ovaj dvostruki pristup, poznat pod sloganom Power of Choice (Moć Izbora), omogućava BMW-u da zadovolji i tradicionaliste i one koji su spremni za električnu budućnost.

"Sve dok postoji potražnja s tržišta, a trenutno je velika, nastavit ćemo proizvoditi benzinske automobile. Dobra vijest je da imamo oba smjera, tako da ne moramo donositi konačnu odluku upravo sada. Možemo nastaviti ovako i imati širok portfelj s pravom ponudom za svakoga", rekao je.

Ovo je vjerojatno i najvažnija poruka. Čini se da je BMW naučio lekciju, djelomično i promatrajući negativne reakcije publike na odluku konkurencije da drastično smanji motore, kao u slučaju Mercedes-AMG C63 modela.