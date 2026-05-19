BMW predstavio Alpinu dugu 5,2 metra s V8 motorom

Vision BMW Alpina pokazuje u kojem će smjeru BMW razvijati Alpinu nakon preuzimanja marke. Umjesto praćenja aktualnih trendova, koncept naglašava spoj luksuza, udobnosti i V8 performansi

Radi se, naime, o velikom grand toureru dugom 5,2 metra koji kombinira nisku kupeovsku siluetu s kabinom dovoljno prostranom za četiri odrasle osobe. Dizajnom se udaljava od aktualnog trenda sportskih crossovera i SUV modela, a inspiraciju očito pronalazi u klasičnim BMW GT automobilima.

S prednje se strane nalaze redizajnirani BMW-ovi „bubrezi“, a iako je maska zatvorena te na prvi pogled podsjeća na maske električnih automobila, BMW je potvrdio da koncept koristi V8 motor.

Posebna pažnja posvećena je i unutrašnjosti koja kombinira minimalistički digitalni kokpit s luksuznim detaljima poput kristalnih prekidača, posebne Alpina grafike i kristalnih čaša integriranih u stražnju konzolu. BMW navodi da koncept zadržava i Alpinin Comfort+ način rada ovjesa, osmišljen za udobna duga putovanja.

Iz BMW-a su potvrdili da prvi serijski model nove generacije Alpine stiže sljedeće godine te da će se temeljiti na njihovoj Seriji 7.