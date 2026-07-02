BMW predstavio petu generaciju modela X5 s pet vrsta pogonskih sustava

Peta generacija kultnog SUV-a donosi tehnologiju platforme Neue Klasse, domet električne verzije do 845 kilometara te budući pogon na vodik, a karakterizira ga jedinstven svjetlosni potpis

BMW je službeno najavio lansiranje pete generacije svog uspješnog SUV modela X5. Taj novi model postat će prvi automobil ovog brenda koji na tržište dolazi s čak pet različitih vrsta pogonskih sustava. Ponuda će obuhvaćati benzinske i dizelske motore s 48-voltnom blagom hibridnom tehnologijom, plug-in hibridne modele, potpuno električnu verziju te naknadno čak i model pokretan vodikom.

Prepoznatljiv izvana

Vanjski izgled pete generacije modela X5 spaja klasične proporcije SUV-a s elementima novog dizajnerskog jezika Neue Klasse. Prednjim dijelom dominiraju rasvijetljena rešetka hladnjaka s vertikalnim uskim "bubrezima" i svjetlosni elementi u obliku dvostrukog slova X, koji se po prvi put pojavljuju na nekom BMW modelu. Ti X-evi vjerojatno će biti prvi detalj po kojem ćemo u budućnosti na cesti iz daljine prepoznavati model X5.

Bočni profil karakteriziraju aerodinamične, uvučene ručke na vratima, koje reagiraju na lagani dodir za električno otvaranje vrata, dok kupci na raspolaganju imaju izbor od 11 boja karoserije i naplatke veličine do 23".

Unutrašnjost vozila značajno je izmijenjena i u nju su integrirane ključne digitalne tehnologije. Kabinom upravlja operativni sustav BMW Operating System X koji povezuje središnji zaslon slobodnog oblika, trodimenzionalni Head-Up zaslon te panoramski sustav vizualizacije koji se proteže cijelom širinom vjetrobranskog stakla. Kao opcija se po prvi put u modelu X5 nudi i zasebni zaslon za suvozača, a tvrtka ističe da je prva u svijetu koja kao opciju za dekorativne površine u unutrašnjosti nudi prirodni škriljevac i staklo.

Do 845 km na struju

Potpuno električni model pod nazivom BMW iX5 60 xDrive koristit će šestu generaciju tvrtkine tehnologije eDrive s novim cilindričnim baterijskim ćelijama visine 120 milimetara i 800-voltnom arhitekturom. Ova konfiguracija omogućuje brzo punjenje, dvosmjerno punjenje te maksimalni domet do 845 kilometara. S druge strane, budući model BMW iX5 Hydrogen bit će prvo BMW-ovo serijsko vozilo na vodik, opremljeno kompaktnim sustavom gorivnih ćelija treće generacije i posebnom tehnologijom ravnih spremnika, što će mu osigurati domet do 750 kilometara.

Proizvodnja u SAD-u

Na području voznih osobina, automobil standardno dolazi s prilagodljivim ovjesom i raspodjelom opterećenja po osovinama u omjeru bliskom 50:50. Električne i plug-in hibridne varijante moći će se opremiti i naprednijim sustavom stabilizacije naginjanja karoserije, dok modeli iX5 uvode funkciju "BMW Soft-Stop" za potpuno glatko zaustavljanje vozila. Sigurnosni sustavi uključuju integriranu autonomiju razine 2, koja prilagođava asistenciju individualnom ponašanju u vožnji.

Serijska proizvodnja pete generacije započet će u kolovozu 2026. godine u američkoj tvornici Spartanburg u Južnoj Karolini, koja ovaj model proizvodi od njegova predstavljanja 1999. godine. Model iX5 bit će ujedno i prvo potpuno električno vozilo koje se proizvodi u tim pogonima, a popratna nova tvornica za visokonaponske baterije šeste generacije u normalnom pogonu neće koristiti fosilna goriva. Prve varijante novog modela X5 na tržište stižu krajem studenoga 2026. godine, dok će električne i plug-in hibridne verzije biti dostupne početkom 2027. godine.