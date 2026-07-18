Bugatti isporučio finalni W16 Mistral

Iz radionice u Molsheimu izašao je posljednji Bugatti W16 Mistral, čime je službeno označen kraj proizvodnje tog otvorenog hiper sportskog automobila, a ujedno to predstavlja i "labuđi pjev" legendarnog motora W16. Posljednji primjerak, u dvotonskoj kombinaciji bisernih boja s ponosom nosi natpis "The last of its kind" (Posljednji svoje vrste). Ova isporuka dolazi samo nekoliko dana nakon što je Bugatti u Molsheimu otvorio svoj novi pogon, "La Manufacture", u kojem će se uskoro proizvoditi nasljednik Tourbillon.

W16: od Veyrona do Mistrala

Cestovna povijest W16 motora protezala se kroz modele Veyron i Chiron, a završila je s otvorenim modelom W16 Mistral, koji je prvi put predstavljen javnosti 2022. godine na Monterey Car Weeku. Prije nego što je serijska proizvodnja započela, početkom 2025. godine, ovaj je model u studenom 2024. godine postavio povijesni rekord. Službeni vozač Andy Wallace postigao je tada brzinu od 453,91 km/h na stazi u Papenburgu, čime je W16 Mistral postao najbrži otvoreni serijski automobil na svijetu.

Posljednji proizvedeni W16 Mistral donosi niz detalja koji povezuju prošlost i sadašnjost marke. Unutrašnjost automobila krasi pločica s posvetom i siluetom modela, dok su sjedala i kabina presvučeni posebnom kombinacijom boja magnolije i mat sivih ugljičnih vlakana. Kupac je želio odati i počast osnivaču Ettoreu Bugattiju, koji je pokrenuo tvrtku u Molsheimu 1909. godine, pa je njegov potpis izvezen na naslonima za glavu, ugrađen u aluminijskoj varijanti u pragovima vrata te postavljen na unutarnji poklopac motora.

Suradnja s poznatom kućom Lalique rezultirala je pločicom na naslonu za ruku od kristalnog stakla pod nazivom "Spirit of the Wind", što je referenca na povijesnu suradnju Ettorea Bugattija i Renéa Laliquea. Konačno, u suradnji s voditeljem odjela Sur Mesure, Jaschom Straubom i partnerom Bugatti Riyadh, na ručicu mjenjača postavljena je skulptura glave sokola umjesto uobičajenog slona, kao posveta Bliskom istoku, odakle dolazi kupac ovog povijesnog, posljednjeg primjerka.