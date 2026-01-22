Bugatti Veyron FKP Hommage slavi svoga tvorca s čak 1.600 KS

20 godina nakon debija, Bugatti odaje počast Ferdinandu Piëchu jedinstvenim Veyronom. S 1.600 KS, redizajniranim eksterijerom i raznim detaljima, ovo je ultimativna verzija trkaće legende

Autonet.hr četvrtak, 22. siječnja 2026. u 23:54
Bugatti Veyron FKP Hommage 📷 Foto: Bugatti
Bugatti Veyron FKP Hommage Foto: Bugatti

Bugatti Veyron FKP Hommage jedinstven je automobil stvoren da spoji nostalgiju, tehnološku superiornost i gotovo nerazumnu razinu posvećenosti detaljima. Ovaj automobil je drugo vozilo proizašlo iz Bugattijevog programa „Solitaire“, a postoji kako bi odao počast Ferdinandu Karlu Piëchu, čovjeku čija je vizija i odlučnost stvorila originalni Veyron.

Kada se pojavio, Veyron je redefinirao pojam performansi svojom snagom s četiri znamenke i maksimalnom brzinom od 407 km/h. No, FKP Hommage je za nemalih 50 posto snažniji. Koristi najmoćniju verziju starog W16 motora ikad ugrađenu u cestovni automobil, koja razvija 1.578 KS, što je ogroman skok u odnosu na 987 KS originalnog Veyrona.

Kako prenosi Carscoops, radi se o posljednjoj i najjačoj legalnoj cestovnoj izvedbi sada umirovljenog quad-turbo pogonskog sklopa, kakav se koristio u modelima baziranim na Chironu poput Mistrala i Super Sporta 300+. Inženjeri su također ugradili poboljšani sustav hlađenja i ojačani mjenjač kako bi izdržali ogroman okretni moment.

Bugatti Veyron FKP Hommage i originalni Bugatti Veyron 📷 Foto: Bugatti
Bugatti Veyron FKP Hommage i originalni Bugatti Veyron Foto: Bugatti

Redizajniran, a ne ponovljen

No, ovo je puno više od pukog prebacivanja snažnijeg motora. Vizualno, Hommage izgleda poznato, ali niti jedan dio nije jednostavno prekopiran. Prednja rešetka u obliku potkove sada je šira, potpuno trodimenzionalna i izrađena iz jednog komada aluminija, dok veći usisnici zraka diskretno hrane motor gladan zraka.

Crvena i crna boja karoserije izravna su posveta konceptu Veyrona iz 2003. godine, no moderna tehnologija bojanja daje poseban efekt. Crvena boja nanesena je preko srebrne podloge za dodatnu dubinu, dok je crna zapravo izloženi karbon premazan toniranim prozirnim lakom. Veći kotači i moderne Michelin gume zaokružuju ovaj vizualni preporod.

Bugatti Veyron FKP Hommage 📷 Foto: Bugatti
Bugatti Veyron FKP Hommage Foto: Bugatti

Tkanina umjesto kože

Što se tiče unutrašnjosti, upravljač i po mjeri izrađena središnja konzola od aluminija strojno su obrađeni iz jednog bloka metala. Umjesto da sve bude presvučeno kožom, Bugatti je uveo posebne tkane materijale razvijene u Parizu, dajući kabini topliji i profinjeniji osjećaj.

A tu je i sat, i to ne bilo kakav sat. U armaturnu ploču ugrađen je 41-milimetarski Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon, koji se mehanički napaja energijom samog automobila. I nemojte tražiti digitalne zaslone infotainment sustava koji će brzo zastarjeti, jer ih ovdje jednostavno nećete pronaći.

Bugatti Veyron FKP Hommage 📷 Foto: Bugatti
Bugatti Veyron FKP Hommage Foto: Bugatti

 



