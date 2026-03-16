Bugattijev rekorder s više od 70.000 prijeđenih kilometara ponovno "kao nov"

Bugattijev odjel La Maison Pur Sang dovršio je šestomjesečnu restauraciju unikatnog modela koji je otvorio put svjetskom brzinskom rekordu iz 2010. godine, a do danas je prešao preko 70.000 km

Nakon što je Bugatti Veyron Super Sport 2010. godine postavio svjetski rekord za serijska vozila postigavši brzinu od 431,072 km/h, marka je u čast tog postignuća lansirala ekskluzivnu seriju "World Record Edition". Karakteristična po vidljivim ugljičnim vlaknima i upečatljivim narančastim detaljima, ova je serija postala simbolom automobilske izvrsnosti. Danas se ta ostavština nastavlja kroz službeni program restauracije La Maison Pur Sang, koji je upravo dovršio rad na posebnom predserijskom primjerku za privatnog kolekcionara.

Ovaj konkretni automobil odigrao je ključnu ulogu u povijesti marke kao razvojno vozilo. Služio je za međunarodne promocije, medijske prezentacije i testiranja sustava koji su kasnije implementirani u serijske modele. Prije dolaska na restauraciju u Molsheim, vozilo je od ljeta 2010. godine prikupilo više od 70.800 kilometara, što ga čini jednim od aktivnijih primjeraka u svijetu hiperautomobila.

Pola godine rada

Stručnjaci iz Molsheima proveli su šest mjeseci vraćajući automobil u njegovo izvorno stanje. U unutrašnjosti su kožne površine pomlađene, sjedalima su vraćeni originalni oblik i udobnost, a upravljač je u potpunosti servisiran kako bi pružio autentičan osjećaj vožnje. Svaki šav i završni sloj pažljivo su pregledani i rafinirani, čime je unutrašnjost dobila potpuno novi život uz zadržavanje povijesnog integriteta.

Vanjski dio vozila prošao je jednako detaljnu transformaciju. Karoserija od izloženih ugljičnih vlakana u potpunosti je obnovljena novim prozirnim premazom, dok je prepoznatljiva narančasta boja osvježena kako bi se vratio vizualni kontrast s rekordnog modela.

Tijekom procesa, određene predserijske komponente nadograđene su na proizvodne specifikacije. To uključuje optimizaciju elektroničkih sustava i hladnjaka, čime se osigurala dugoročna pouzdanost vozila. Ipak, srce automobila ostalo je netaknuto – originalni W16 motor i kompleksni mjenjač zadržani su u izvornom obliku, čime je očuvana mehanička autentičnost ovog povijesno značajnog primjerka.

Luigi Galli, stručnjak za baštinu i certifikaciju u Bugattiju, istaknuo je kako program La Maison Pur Sang omogućuje vlasnicima da s potpunim povjerenjem uživaju u vožnji svojih povijesnih vozila. Restaurirani Veyron sada započinje novo poglavlje u kolekciji svojeg vlasnika, popraćen službenom certifikacijskom knjigom koja dokumentira njegov jedinstveni put od razvojnog prototipa do obnovljene automobilske ikone.