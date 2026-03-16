Bugattijev rekorder s više od 70.000 prijeđenih kilometara ponovno "kao nov"

Bugattijev odjel La Maison Pur Sang dovršio je šestomjesečnu restauraciju unikatnog modela koji je otvorio put svjetskom brzinskom rekordu iz 2010. godine, a do danas je prešao preko 70.000 km

Autonet.hr ponedjeljak, 16. ožujka 2026. u 17:45

Nakon što je Bugatti Veyron Super Sport 2010. godine postavio svjetski rekord za serijska vozila postigavši brzinu od 431,072 km/h, marka je u čast tog postignuća lansirala ekskluzivnu seriju "World Record Edition". Karakteristična po vidljivim ugljičnim vlaknima i upečatljivim narančastim detaljima, ova je serija postala simbolom automobilske izvrsnosti. Danas se ta ostavština nastavlja kroz službeni program restauracije La Maison Pur Sang, koji je upravo dovršio rad na posebnom predserijskom primjerku za privatnog kolekcionara.

Ovaj konkretni automobil odigrao je ključnu ulogu u povijesti marke kao razvojno vozilo. Služio je za međunarodne promocije, medijske prezentacije i testiranja sustava koji su kasnije implementirani u serijske modele. Prije dolaska na restauraciju u Molsheim, vozilo je od ljeta 2010. godine prikupilo više od 70.800 kilometara, što ga čini jednim od aktivnijih primjeraka u svijetu hiperautomobila.

Pola godine rada

Stručnjaci iz Molsheima proveli su šest mjeseci vraćajući automobil u njegovo izvorno stanje. U unutrašnjosti su kožne površine pomlađene, sjedalima su vraćeni originalni oblik i udobnost, a upravljač je u potpunosti servisiran kako bi pružio autentičan osjećaj vožnje. Svaki šav i završni sloj pažljivo su pregledani i rafinirani, čime je unutrašnjost dobila potpuno novi život uz zadržavanje povijesnog integriteta.

Vanjski dio vozila prošao je jednako detaljnu transformaciju. Karoserija od izloženih ugljičnih vlakana u potpunosti je obnovljena novim prozirnim premazom, dok je prepoznatljiva narančasta boja osvježena kako bi se vratio vizualni kontrast s rekordnog modela.

Tijekom procesa, određene predserijske komponente nadograđene su na proizvodne specifikacije. To uključuje optimizaciju elektroničkih sustava i hladnjaka, čime se osigurala dugoročna pouzdanost vozila. Ipak, srce automobila ostalo je netaknuto – originalni W16 motor i kompleksni mjenjač zadržani su u izvornom obliku, čime je očuvana mehanička autentičnost ovog povijesno značajnog primjerka.

Luigi Galli, stručnjak za baštinu i certifikaciju u Bugattiju, istaknuo je kako program La Maison Pur Sang omogućuje vlasnicima da s potpunim povjerenjem uživaju u vožnji svojih povijesnih vozila. Restaurirani Veyron sada započinje novo poglavlje u kolekciji svojeg vlasnika, popraćen službenom certifikacijskom knjigom koja dokumentira njegov jedinstveni put od razvojnog prototipa do obnovljene automobilske ikone.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi