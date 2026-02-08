ChatGPT i Gemini uskoro stižu na Apple CarPlay

Apple CarPlay tradicionalno je bio prilično restriktivan kada je riječ o vrstama aplikacija koje dopušta na zaslonu vašeg vozila, no čini se da bi alternativni AI chatbotovi kao što su ChatGPT i Gemini uskoro mogli dobiti svoje mjesto na CarPlay sučelju.

Naime, prema izvještaju Bloombergovog Marka Gurmana, kod ove promjene Siri neće biti zamijenjen kao zadani glasovni asistent na CarPlayu. Međutim, korisnici će moći pokretati i pristupati alternativama s glasovnim mogućnostima izravno s nadzorne ploče CarPlay sustava, ako to budu željeli

Širi kontekst Appleove AI strategije

Uskoro se očekuju nova ažuriranja za iOS 26, dok bi iOS 27 trebao biti predstavljen oko lipnja, kada Apple održava svoju redovitu Svjetsku konferenciju za programere (WWDC). Gurman ipak ne navodi precizan vremenski okvir za implementaciju ove funkcionalnosti.

Ako se ovo ostvari, bit će to još jedan ustupak koji Apple čini na području umjetne inteligencije. Poznato je da je dugo planirana nadogradnja nove generacije za Siri odgođena za ovu godinu, dok su konkurenti poput Googlea i OpenAI-a snažno napredovali sa svojim chatbotovima. Siri je već bio poboljšan mogućnostima ChatGPT-a u iOS-u 18, donoseći prave generativne AI sposobnosti, temeljene na velikim jezičnim modelima (LLM), na Appleove uređaje. Ova integracija ostaje na snazi dok Apple radi na poboljšanjima vlastite Apple Intelligence platforme.

Ranije ove godine Apple je najavio i veliko partnerstvo s Googleom, čiji će AI modeli pokretati sljedeću generaciju Siri asistenta, a koja bi se trebala pojaviti s iOS-om 27. Međutim, ta će integracija biti više "iza kulisa" u usporedbi s onom koju ima ChatGPT.

Ovi dogovori odvojeni su od onoga što Apple očito planira s CarPlayem, ali predstavljaju još jedan znak da je tvrtka spremna otvoriti svoje platforme drugim AI chatbotovima. Barem za sada, takav pristup svakako pomaže i u izbjegavanju pojačanog nadzora regulatornih tijela.