Cupra odvažnim modelom Tindaya otkriva svoju viziju budućnosti

Na sajmu IAA Mobility 2025, španjolska marka otkrila je konceptni automobil koji utjelovljuje budući dizajnerski potpis s radikalnim rješenjima, "phygital" tehnologijom i potpunim fokusom na vozača

Na pozornici jednog od najvažnijih svjetskih sajmova mobilnosti, IAA Mobility 2025 u Münchenu, mnogo je ovih dana predstavljeno značajnih noviteta, a u tome ne zaostaje niti marka Cupra. Originalno španjolska marka, danas dio VW Grupe, predstavila je svoj novi konceptni automobil Tindaya, koji utjelovljuje viziju i budući dizajnerski jezik te marke.

Ime je dobio po vulkanskoj planini Tindaya na kanarskom otoku Fuerteventura, čija stijena bakrene boje odražava Cuprin prepoznatljivi stil. Osnovna ideja vodilja iza radikalnog dizajna eksterijera i interijera sažeta je u filozofiji "Nema vozača, nema Cupre", čime se maksimalni naglasak stavlja na iskustvo i emocije vozača.

Vizija budućeg dizajna

Tindaya donosi revoluciju u DNK brenda, a njegov dizajn započinje i završava s osvijetljenim logotipom. Paljenjem loga aktivira se "prednja crna maska", stvarajući dojam da automobil oživljava i diše. Svjetlost se zatim širi prema bokovima, formirajući "zjenice" prednjih svjetala sastavljene od tri trokuta, što je ujedno i novi svjetlosni potpis. S dužinom od 4,72 metra i velikim 23-colnim kotačima, vozilo ima robusne proporcije s visokim razmakom od tla i siluetom koja kombinira fastback i shooting brake profile.

Posebno se ističe krov s središnjom strukturalnom "kralježnicom" u obliku slova Y, koja se vizualno povezuje s linijama na poklopcu motora i inspirirana je ljudskim tijelom. Stražnji dio zaokružuje priču dvostrukim spojlerom te digitalnom maskom koja uokviruje stražnja svjetla. Aerodinamični karakter naglašen je i ovećim stražnjim difuzorom. Cijeli dizajn, kako navode iz tvrtke, inspiriran je ljudskim tijelom, gdje se kroz "kožu" automobila nazire njegova struktura.

Fokus na vozaču

Unutrašnjost redefinira dizajn kokpita koji je u potpunosti usmjeren na vozača, a nadahnut je motosportom i naprednom tehnologijom. Središnji element je slojevita armaturna ploča koja uokviruje 24-inčni zaslon neobičnog, slobodnog oblika. Upravljač sadrži "satelitske" fizičke tipke, koje se uklapaju u filozofiju "phygital" interakcije, s ciljem spajanja fizičkih i digitalnih elemenata. U srcu te interakcije nalazi se "The Jewel", jedinstveno sučelje koje budi vozilo, prilagođava načine vožnje (predviđena su iskutva nazvana Immersive, Rider i Tribe) te mijenja atmosferu kroz osvjetljenje i zvuk.

Za potpuno iskustvo, tu je i projekcijska traka na dnu vjetrobranskog stakla, haptičke kontrole te zvučni sustav stvoren u suradnji sa stručnjacima iz Sennheisera. Kabina nudi konfiguraciju sjedala 2+2 s vratima koja se otvaraju na suprotne strane. CUPRA Tindaya tako se pozicionira kao nova ikona za novu eru, ostajući vjerna DNK brenda: mišićav, emocionalan i tehnološki napredan dizajn. O komercijalnoj budućnosti Tindaye i tome kada bi se ta vizija iz koncepta mogla pretočiti u cestovni model, zasad nema informacija.