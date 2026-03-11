Dacia Striker stiže na tržište ove godine po cijeni nižoj od 25.000 eura

Dacia je predstavila Striker, svoj najveći model do sada. Riječ je o povišenom karavanu koji kombinira praktičnost s robusnim izgledom, hibridnim pogonima i cijenom ispod 25.000 eura

Dacia još nije spremna dopustiti da tradicionalni karavani padnu u zaborav, iako formuli daje zdravu dozu avanturističkog stava. Službeno predstavljen u sklopu strateškog plana Renault Grupe "futuREady", potpuno novi Striker stiže kao povišeni, obiteljski karavan u kompaktnom segmentu, ostajući vjeran karakteru proizvođača usmjerenom na pristupačne cijene.

Robusni dizajn i prostranost

Vanjski dizajn karakteriziraju kutna LED prednja i stražnja svjetla koja podsjećaju na stil Cadillaca. Povećana udaljenost od tla, aluminijski naplatci velikog promjera i plastične obloge izrađene od recikliranih materijala doprinose robusnijem izgledu. Ostali istaknuti detalji uključuju dijagonalne otvore na prednjim vratima i izražajno oblikovane površine na poklopcu motora, odbojnicima i bočnom profilu. S dužinom od 4,62 metra, Striker je najveći model u Dacijinoj ponudi, 50 milimetara duži čak i od nadolazećeg Bigstera.

Dacia Striker Foto: Dacia

Iako tvrtka još nije objavila fotografije unutrašnjosti, čini se da će se Striker držati rasporeda s pet sjedala, ostavljajući opciju sa sedam sjedala manjem Joggeru. Armaturna ploča vjerojatno će biti preuzeta iz Dustera i Bigstera, uključujući 10,1-inčni zaslon infotainment sustava i praktični YouClip sustav za postavljanje dodataka. Iz Dacije poručuju da je Striker usmjeren na "stvarne potrebe kupaca i svakodnevnu upotrebljivost", što upućuje na prostranu kabinu završenu cjenovno pristupačnim, ali izdržljivim materijalima, uz velikodušan prtljažnik. Njegov obiteljski karakter čini ga i idealnim kandidatom za dodatnu opremu namijenjenu kampiranju.

Dacia Striker Foto: Dacia

Multi-energetski pogoni i konkurentna cijena

Striker je postavljen na istu CMF-B platformu kao i Bigster te ostatak Dacijine game, a tvrtka je potvrdila da će biti dostupni hibridni i LPG pogonski sklopovi. U pripremi je i verzija Hybrid 4x4, koja slijedi pristup viđen kod sestrinskih SUV modela. Najsnažnija izvedba s pogonom na sve kotače, preuzeta iz Dustera, trebala bi kombinirati 1,2-litreni blago hibridni turbobenzinski motor s dodatnim elektromotorom na stražnjoj osovini, uz podršku 48-voltne baterije i šesterostupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom. Ukupna snaga iznosi 152 KS (113 kW).

Unatoč svojoj veličini, očekuje se da će početna cijena Dacijinog novog crossover karavana biti ispod 25.000 eura, čime će biti znatno povoljniji od većine kompaktnih SUV-ova u Europi. Službeno predstavljanje zakazano je za lipanj 2026. godine. Proizvodnja bi se trebala odvijati u Renaultovoj tvornici u Turskoj, budući da pogon u Mioveniju ostaje usredotočen na proizvodnju Dustera i Bigstera.