Dacia Striker stiže na tržište ove godine po cijeni nižoj od 25.000 eura

Dacia je predstavila Striker, svoj najveći model do sada. Riječ je o povišenom karavanu koji kombinira praktičnost s robusnim izgledom, hibridnim pogonima i cijenom ispod 25.000 eura

Autonet.hr srijeda, 11. ožujka 2026. u 05:35
Dacia Striker 📷 Foto: Dacia
Dacia Striker Foto: Dacia

Dacia još nije spremna dopustiti da tradicionalni karavani padnu u zaborav, iako formuli daje zdravu dozu avanturističkog stava. Službeno predstavljen u sklopu strateškog plana Renault Grupe "futuREady", potpuno novi Striker stiže kao povišeni, obiteljski karavan u kompaktnom segmentu, ostajući vjeran karakteru proizvođača usmjerenom na pristupačne cijene.

Robusni dizajn i prostranost

Vanjski dizajn karakteriziraju kutna LED prednja i stražnja svjetla koja podsjećaju na stil Cadillaca. Povećana udaljenost od tla, aluminijski naplatci velikog promjera i plastične obloge izrađene od recikliranih materijala doprinose robusnijem izgledu. Ostali istaknuti detalji uključuju dijagonalne otvore na prednjim vratima i izražajno oblikovane površine na poklopcu motora, odbojnicima i bočnom profilu. S dužinom od 4,62 metra, Striker je najveći model u Dacijinoj ponudi, 50 milimetara duži čak i od nadolazećeg Bigstera.

Dacia Striker 📷 Foto: Dacia
Dacia Striker Foto: Dacia

Iako tvrtka još nije objavila fotografije unutrašnjosti, čini se da će se Striker držati rasporeda s pet sjedala, ostavljajući opciju sa sedam sjedala manjem Joggeru. Armaturna ploča vjerojatno će biti preuzeta iz Dustera i Bigstera, uključujući 10,1-inčni zaslon infotainment sustava i praktični YouClip sustav za postavljanje dodataka. Iz Dacije poručuju da je Striker usmjeren na "stvarne potrebe kupaca i svakodnevnu upotrebljivost", što upućuje na prostranu kabinu završenu cjenovno pristupačnim, ali izdržljivim materijalima, uz velikodušan prtljažnik. Njegov obiteljski karakter čini ga i idealnim kandidatom za dodatnu opremu namijenjenu kampiranju.

Dacia Striker 📷 Foto: Dacia
Dacia Striker Foto: Dacia

Multi-energetski pogoni i konkurentna cijena

Striker je postavljen na istu CMF-B platformu kao i Bigster te ostatak Dacijine game, a tvrtka je potvrdila da će biti dostupni hibridni i LPG pogonski sklopovi. U pripremi je i verzija Hybrid 4x4, koja slijedi pristup viđen kod sestrinskih SUV modela. Najsnažnija izvedba s pogonom na sve kotače, preuzeta iz Dustera, trebala bi kombinirati 1,2-litreni blago hibridni turbobenzinski motor s dodatnim elektromotorom na stražnjoj osovini, uz podršku 48-voltne baterije i šesterostupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom. Ukupna snaga iznosi 152 KS (113 kW).

Unatoč svojoj veličini, očekuje se da će početna cijena Dacijinog novog crossover karavana biti ispod 25.000 eura, čime će biti znatno povoljniji od većine kompaktnih SUV-ova u Europi. Službeno predstavljanje zakazano je za lipanj 2026. godine. Proizvodnja bi se trebala odvijati u Renaultovoj tvornici u Turskoj, budući da pogon u Mioveniju ostaje usredotočen na proizvodnju Dustera i Bigstera.

Dacia Striker 📷 Foto: Dacia
Dacia Striker Foto: Dacia

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi