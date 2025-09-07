Dacia uvodi nove pogonske opcije za Duster i Bigster: od plina do hibrida

Popularni SUV modeli dobivaju snažnije i učinkovitije motore, uključujući prvi 4x4 hibrid na autoplin na svijetu, uz doseg do 1.500 kilometara s jednim punjenjem spremnika

Autonet.hr nedjelja, 7. rujna 2025. u 05:50

Dacia je obnovila ponudu pogonskih sustava za svoj popularni model Duster, donoseći više snage i bolje vozne karakteristike uz zadržavanje pristupačne cijene. Kupcima su sada na raspolaganju četiri pogonske opcije, a sve su usklađene s normom EU6e-bis. U ponudu su uvedeni snažniji motori Hybrid 155, blagi hibrid 140 i Eco-G 120, koji zamjenjuju svoje prethodnike, dok je vrhunac ponude potpuno novi Hybrid-G 150 s pogonom na sve kotače, koji će stići i u model Bigster

Tri obnovljena sklopa

Novi Duster Hybrid 155 kombinira četverocilindrični benzinski motor snage 109 KS s dva elektromotora i baterijom kapaciteta 1,4 kWh. Sustav koristi napredni automatski mjenjač bez spojke, koji ima četiri stupnja prijenosa za benzinski motor i dva za električni. Zahvaljujući učinkovitom regenerativnom kočenju, Duster u gradskim uvjetima može voziti do 80% vremena isključivo na električni pogon, pri čemu uvijek kreće u električnom načinu rada. Potrošnja goriva smanjena je na 4,6 l/100 km, uz emisiju CO2 od 105 g/km.  

Početnu razinu elektrifikacije predstavlja blagi hibrid 140. Ovaj sustav spaja novu generaciju 1,2-litrenog trocilindričnog turbo benzinskog motora s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom i 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Hibridni sustav pomaže motoru s unutarnjim izgaranjem pri kretanju i ubrzavanju, smanjujući prosječnu potrošnju i emisije za oko 10%. Prosječna potrošnja iznosi 5,4 l/100 km.

Istovremeno, Dacia, kao vodeći proizvođač vozila na autoplin (LPG) u Europi, nudi i snažniju verziju Eco-G 120, koja razvija 20 KS više od prethodnika. Ovaj model s dva spremnika, od 50 litara za benzin i 50 litara za plin, nudi ukupan doseg do 1.380 km. Kada radi na plin, emitira 10% manje CO2 u usporedbi s ekvivalentnim benzinskim motorom, a pozicioniranje spremnika ispod poda prtljažnika ne utječe na njegovu zapremninu.

Novi hibrid na plin s pogonom 4x4

Kao svjetsku premijeru, Dacia je za modele Duster i Bigster predstavila inovativni pogonski sklop Hybrid-G 150 4x4, koji po prvi put kombinira hibridnu tehnologiju, pogon na autoplin i pogon na sve kotače. Sustav se sastoji od 1,2-litrenog blago hibridnog motora snage 140 KS koji pokreće prednju osovinu te elektromotora snage 31 KS zaduženog za stražnju osovinu. Ukupna snaga sustava iznosi 154 KS.

Ova jedinstvena kombinacija omogućuje značajne uštede, smanjujući troškove rada za 30 % u usporedbi s prethodnim 4x4 modelom, prvenstveno zbog niske cijene autoplina. Baterija se puni automatski tijekom usporavanja i kočenja, a sustav omogućuje vožnju do 60% vremena u električnom načinu rada u gradskom ciklusu. S dva spremnika goriva, Duster s ovim pogonom nudi doseg do čak 1.500 km. Prosječna potrošnja na plin iznosi 7,1 - 7,2 l/100 km, dok na benzin troši 5,5 - 5,6 l/100 km.



