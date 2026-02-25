Dacijina "ofenziva" za 2026.: napredni hibridi i prvi automatski mjenjači za LPG modele

Dacia predstavlja značajna unaprjeđenja za modele Sandero, Jogger i Spring, dok Duster i Bigster dobivaju svjetski novitet – hibridni 4x4 pogon s kombinacijom plina i električne energije

Autonet.hr srijeda, 25. veljače 2026. u 06:00

Dacia za ovu godinu najavljuje ambiciozne planove modernizacije i proširenja svoje game, želeći dodatno učvrstiti svoju poziciju marke koja nudi najbolji omjer cijene i kvalitete na europskom tržištu. Naglasak će modernizacije biti na učinkovitosti i novim pogonskim sklopovima vodećih modela.

Model Jogger tako dobiva snažniji hibridni sustav Hybrid 155, koji kombinira 1,8-litreni benzinski motor sa 109 KS i dva elektromotora, čime se postiže ukupna snaga od 155 KS. Zahvaljujući naprednom automatskom mjenjaču bez spojke i bateriji od 1,4 kWh, novi sustav smanjuje emisije i potrošnju goriva za 10% u usporedbi s prethodnikom, omogućujući do 80% gradske vožnje isključivo na električni pogon.

Istovremeno, modeli Sandero, Sandero Stepway i Jogger po prvi put uvode kombinaciju LPG pogona i automatskog mjenjača. Novi 1,2-litreni trocilindrični turbo motor Eco-G 120 nudi 120 KS, a uparen je sa šesterostupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom koji se može kontrolirati i polugama iza upravljača. Uz povećane spremnike plina, autonomija ovih modela u kombiniranom načinu rada doseže čak 1.590 kilometara za Sandero.

Dacia Bigster

Tehnološki napredak pogona

Posebnu pozornost privlače modeli Duster i Bigster s novim pogonom Hybrid-G 150 4x4, što predstavlja prvi takav sustav na svijetu koji spaja hibridnu tehnologiju, LPG gorivo i pogon na sva četiri kotača. Sustav koristi 1,2-litreni mild-hibridni motor sprijeda i električni motor na stražnjoj osovini, pružajući ukupno 154 KS. Stražnji elektromotor opremljen je dvostupanjskim mjenjačem koji optimizira okretni moment pri niskim brzinama i omogućuje pogon 4x4 do brzine od 140 km/h.

Ovaj inovativni pristup smanjuje operativne troškove za 30% u usporedbi s klasičnim benzinskim 4x4 modelima. Vozačima je na raspolaganju šest načina vožnje, uključujući opcije za snijeg, blato, pijesak i kontrolirani spust, čime Dacia zadržava svoje terenske sposobnosti uz značajno veću ekonomičnost i ekološku prihvatljivost.

Dizajn i materijali

Estetska i funkcionalna unaprjeđenja obuhvaćaju novi LED svjetlosni potpis u obliku slova T te uvođenje materijala nazvanoga Starkle. Taj inovativni materijal, koji sadrži 20% reciklirane plastike, koristi se na blatobranima i zaštitama donjeg dijela karoserije, a otporniji je na ogrebotine. Unutrašnjost je osvježena 10-inčnim središnjim zaslonom, bežičnim punjačem za pametne telefone i digitalnom instrument pločom, dok su sigurnosni sustavi usklađeni s najnovijim europskim standardima.

Dacia Jogger

Efikasniji elektropogoni

Potpuno električni model Spring također prolazi kroz temeljitu transformaciju. Dobiva novu bateriju od 24,3 kWh s LFP tehnologijom i snažnije motore od 70 KS i 100 KS, zamjenjujući dosadašnje motore snaga 45 i 65 KS. Uz poboljšanu aerodinamiku i ojačanu šasiju, novi Spring nudi bolju stabilnost i preciznost u vožnji, a novost je uvođenje stabilizatorske poluge (anti-roll bar) u serijsku opremu svih verzija Springa, što uz prilagođene amortizere značajno poboljšava stabilnost u zavojima.

Spring će dobiti i dva snažnija pogonska sklopa od 70 KS (52 kW) i 100 KS (75 kW), zamjenjujući dosadašnje motore snaga 45 i 65 KS. Ovi motori donose do 20% više okretnog momenta pri brzinama između 80 i 120 km/h, no zahvaljujući novoj bateriji i poboljšanoj aerodinamici, potrošnja im je smanjena na 12,4 kWh/100 km, što je za 9% bolji rezultat u usporedbi s prethodnom generacijom. S dosegom od 225 km prema WLTP ciklusu, Spring ostaje optimiziran za stvarne potrebe korisnika koji u prosjeku prelaze oko 34 kilometra dnevno. Ovakva konfiguracija omogućuje tjedan dana vožnje bez potrebe za dopunjavanjem baterije.

Dacia Spring
Dacia Spring

