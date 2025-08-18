Fenomenalni Fenomeno: Lamborghini pokazao svoj najsnažniji model ikad

Na prestižnom događaju The Quail u Kaliforniji predstavljen je najnoviji unikatni model iz Sant'Agate Bolognese, koji kombinira V12 motor i tri elektromotora za rekordne performanse

Kompanija Automobili Lamborghini je na ekskluzivnom događaju "The Quail, A Motorsports Gathering" u Montereyu predstavila svoj najnoviji model ograničene serije, nazvan Fenomeno. Vozilo je osmišljeno kao posveta kultnom dizajnu te talijanske marke, dovodeći prepoznatljive estetske elemente do ekstrema. U skladu s tradicijom tvrtke, model je ime dobio po hrabrom i poznatom biku za borbe, imena Fenomeno, koji se borio u Moreliji u Meksiku 2002. godine.

Vrhunac snage i dizajna

"Fenomenalnim" modelom Lamborghini nastavlja tradiciju posebnih automobila malih serija, koja je započela 2007. godine modelom Reventón, a Fenomeno je predstavljen kao vrhunac te tradicije, koja uključuje modele kao što su Sesto Elemento (2010.), Veneno (2013.), Centenario (2016.), Sián (2019.) te Countach LPI 800-4 (2021.).

Ukupna snaga pogonskog sklopa ovog modela iznosi impresivnih 1.080 KS. Od toga, rekordnih 835 KS dolazi iz atmosferskog 6,5-litrenog V12 motora, dok preostalih 245 KS isporučuju tri elektromotora. Kombinacija kultnog V12 motora i hibridnog sustava jamči izvanrednu dinamiku vožnje i performanse. Fenomeno tako ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 2,4 sekunde, dok mu maksimalna brzina premašuje 350 km/h. Najveći okretni moment deklariran je na 1.075 Nm.y

Agilnosti doprinose i kovani naplatci s jednom središnjom maticom te posebno razvijene Bridgestone gume namijenjene stazi. Litij-ionska baterija hibridnog sustava kapaciteta je 7 kWh, a omogućava do 20 kilometara vožnje isključivo na struju.

"Fenomeno uvodi najnaprednija tehnička rješenja u našoj povijesti, pomičući granice performansi i dizajna, istovremeno poštujući vrijednosti koje su temeljni dio našeg DNK", izjavio je Stephan Winkelmann, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Automobili Lamborghini.

Početna cijena Fenomena bit će oko čak 3,5 milijuna dolara, a bit će proizveden u samo 30 primjeraka. Od toga će 29 biti prodano, dok će jedan biti zadržan u kompanijskom muzeju.