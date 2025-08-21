Ferrari rekordne cijene ili samo porezna olakšica nekom bogatašu?

Aukcijska kuća RM Sotheby's prodala je Ferrari Daytonu SP3 za rekordnih 26 milijuna dolara, no zbog načina kako je prodaja organizirana kupac bi mogao biti dvostruko sretan - ako poreznici ne pronađu slabu točku u ovom planu

Posljednji, 600. primjerak modela Ferrari Daytona SP3 srušio je aukcijski rekord za neki moderni automobil talijanskog proizvođača, postigavši nevjerojatnu cijenu od 26 milijuna dolara. Aukciju je održala poznata kuća RM Sotheby's tijekom netom održanog Monterey Car Weeka. Postignuti je iznos pet puta premašio procijenjenu vrijednost standardnog modela Daytona SP3, no razlog za ovakvu cijenu leži u pozadini cijele priče.

Prodaja, a zapravo donacija

Naime, cjelokupni prihod od prodaje namijenjen je u dobrotvorne svrhe, što će dodatno razveseliti novog vlasnika ovog dvobojnog Ferrarija – ne zbog toga kamo novac odlazi, već zbog toga što će investiciju u jedinstveni automobil moći prikazati kao poreznu olakšicu. Aukcijska kuća je u partnerstvu s Ferrarijem ponudila ovaj unikatni automobil, pri aukciji naglasivši da će sav prihod od prodaje biti usmjeren Ferrarijevoj zakladi i njezinim obrazovnim inicijativama.

Stoga se prodaja automobila s porezne strane ne promatra kao transakcija po realnoj kupoprodajnoj vrijednosti, već kao donacija od 26 milijuna dolara, za koju je kupac kao nagradu "usput" dobio unikatni Ferrarijev automobil. Identitet kupca, dakako, nije otkriven.

Performanse bez kompromisa

Kao i svaki Ferrari Daytona SP3, ovaj model također pokreće atmosferski, središnje smješteni 6,5-litreni V12 motor koji proizvodi 829 konjskih snaga bez pomoći hibridnog sustava. Motor je uparen sa 7-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Aerodinamika modela SP3 usmjerena je na maksimalnu učinkovitost korištenjem pasivnih rješenja, čime su izbjegnuti aktivni aerodinamički dodaci. Značajke poput "dimnjaka" koji izvlače zrak niskog tlaka s podvozja učinile su SP3 najaerodinamičnijim Ferrarijem ikad proizvedenim u vrijeme njegova lansiranja.

Takav pogonski sklop i aerodinamičan dizajn omogućuju modelu SP3 ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,85 sekundi, dok do 200 km/h stiže za 7,4 sekunde. Proizvodnja standardnog modela Ferrari Daytona SP3 bila je ograničena na 599 primjeraka diljem svijeta, a ovaj posljednji nosi oznaku "599+1".

Unikatni detalji

Ovaj jedinstveni primjerak SP3 u američkim specifikacijama ima i upečatljiv vizualni identitet, kombinirajući dvobojnu karoseriju složenu od izloženih ugljičnih vlakana i karakteristične žute boje (Giallo Modena). Ističe se i logotip Ferrarija koji se proteže cijelom dužinom automobila, što je prvi takav slučaj u povijesti Ferrarijevih cestovnih modela. Automobil je opremljen 20-inčnim prednjim i 21-inčnim stražnjim kovanim naplatcima, s kočionim čeljustima također u Giallo Modena boji.

Unutrašnjost ovog Ferrarija Daytona SP3, izrađena po mjeri u odjelu Ferrari Tailor Made. Presvlake su izrađene od tkanine dobivene recikliranjem guma. Žuti detalji vidljivi su na sigurnosnim pojasevima i logotipu "propetog konjića" ušivenome u naslone za glavu. Instrumentna ploča i stup upravljača izrađeni su od pletenih ugljičnih vlakana koje koristi Scuderia Ferrari u Formuli 1.



