Fiat 600 dobiva benzinsku verziju s ručnim mjenjačem

Kao odgovor na tržišne trendove, Fiat proširuje ponudu modela 600 s pristupačnijim benzinskim motorom i ručnim mjenjačem, ciljajući na kupce koji traže tradicionalno i jednostavno iskustvo vožnje

Autonet.hr petak, 20. ožujka 2026. u 15:30
Fiat 600 Petrol
Fiat 600 Petrol

Ponuda modela Fiat 600 se širi kako bi uključila novu, početnu opciju s benzinskim motorom. Ova verzija pridružuje se postojećim hibridnim i električnim varijantama, a njezin dolazak proslavljen je i novim posebnim izdanjem. Ovaj strateški potez Fiata odgovor je na sporiju tranziciju prema električnim vozilima i želju kupaca za pristupačnijim i tradicionalnijim pogonskim sklopovima.

Novi motor i povratak ručnog mjenjača

Novi model, poznat kao 600 Petrol, hatchback je s pet vrata dizajniran za "kupce koji uživaju u jednostavnom, izravnom i privlačnom iskustvu vožnje." Iako tvrtka nije otkrila sve detalje, potvrđeno je da model ima motor s turbopunjačem varijabilne geometrije, tihi razvodni lanac i sustav izravnog ubrizgavanja pod visokim tlakom. Kako navodi Carscoops, motor razvija snagu od 100 KS (74 kW) i uparen je sa šest-stupanjskim ručnim mjenjačem. Zvuči kao isti pogonski sklop koji se nalazi i u modelu Grande Panda, što podrazumijeva 1.2-litreni trocilindrični turbo motor.

Fiat 600 Petrol
Fiat 600 Petrol

Ovaj potez dio je šire strategije Stellantisa da se prilagodi tržišnim uvjetima. Dok je Fiat 600 izgrađen na platformi e-CMP2 koja je primarno razvijena za električna vozila, njezina fleksibilnost sada se koristi za smještaj motora s unutarnjim izgaranjem. Odluka je potaknuta slabijom prodajom električnog modela 600e i iznenađujuće velikim uspjehom hibridne verzije na ključnim europskim tržištima. Uvođenjem čistog benzinca s ručnim mjenjačem, Fiat cilja na značajno nižu početnu cijenu, koja bi se mogla kretati oko 20.000 eura, čineći model znatno dostupnijim od hibridne (oko 25.000 eura) i električne varijante (oko 35.000 eura).

Novi benzinski motor bit će dostupan u svim razinama opreme, što znači da možemo očekivati osnovni model 600 Petrol Pop s LED svjetlima i 16-inčnim čeličnim naplatcima. Model bi također trebao imati relativno jednostavnu unutrašnjost sa 7-inčnom digitalnom instrumentnom pločom, 10-inčnim infotainment sustavom i automatskim klima uređajem.

Fiat 600 Petrol
Fiat 600 Petrol

Bogatije opremljene varijante nudit će 17 i 18-inčne aluminijske naplatke, kao i kromirane detalje i zatamnjena stražnja stakla. Kupci također mogu očekivati ambijentalno osvjetljenje, samozatamnjujući retrovizor, bežični punjač za pametne telefone te opcionalna kožna sjedala.

Posebno izdanje 600 Petrol Street Edition

Kako bi proslavio lansiranje, Fiat je pripremio posebno izdanje nazvano Street Edition. Ono se ističe dvobojnom vanjštinom sa sjajno crnom rešetkom hladnjaka, crnim kvakama na vratima i crnim oznakama. Model također ima crne 18-inčne aluminijske naplatke te natpis "Street" u crvenoj i kromiranoj boji.

Tamna tema nastavlja se i u unutrašnjosti s crnom instrumentnom pločom i oblogom krova. Pridružuju im se crna sjedala s natpisom "FIAT", bijelim kontrastnim šavovima i oznakom modela 600. Proizvodnja će biti ograničena na samo 2.000 primjeraka, no za sada nema informacija o cijeni ovog posebnog izdanja.

Fiat 600 Petrol Street Edition
Fiat 600 Petrol Street Edition

 

