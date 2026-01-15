Fiat razmatra ograničenje brzine za svoje gradske modele 500 i Panda

Prvi čovjek Fiata tvrdi da su europski sigurnosni propisi podigli cijene gradskih automobila za 60% u šest godina, a da određena tehnologija nije potrebna vozilima koja se uglavnom voze po gradu

Autonet.hr četvrtak, 15. siječnja 2026. u 01:00

Generalni direktor Fiata Olivier François izjavio je za portal Autocar da bi radije ograničio maksimalnu brzinu gradskih automobila svoje kompanije na 120 km/h, umjesto da u njih ugrađuje skupe sigurnosne tehnologije koje Europska unija propisuje. Određene sustave on, naime, smatra nepotrebnima za vožnju niskim brzinama. Takvima opisuje većinu ADAS tehnologija koje nalažu trenutačni EU propisi, poručivši da su one dizajniranje za poboljšanje sigurnosti na višim brzinama.

Ograničenjem do nižih cijena

Kao alternativu ugradnji tih sustava, za automobile poput Fiatovih modela 500, Panda i Grande Panda, koji se uglavnom voze po gradu, predlaže stoga ograničenje maksimalne brzine. Naime, niti jedan od spomenutih modela službeno ne može prijeći 160 km/h, a Grande Panda EV ograničena je na 132 km/h. "Teško mi je razumjeti zašto moramo instalirati sav taj super skupi hardver: senzore, kamere, prepoznavanje prometnih znakova... Sve je to pomalo neadekvatno, pomalo ludo, a pridonijelo je podizanju prosječne cijene gradskog automobila za 60% u posljednjih pet ili šest godina", rekao je François.

Istodobno on pozdravlja prijedloge EU za novu kategoriju M1E za male automobile, što pokazuje kako zakonodavci shvaćaju da jednolično nametnuta sigurnosna pravila nisu prikladna u svim segmentima vozila. Nova kategorija pokrivat će električna vozila do 4,2 metra duljine, a Europska komisija planira zamrznuti tehničke zahtjeve za tu kategoriju na 10 godina.

Ionako je brza vožnja ilegalna

"Ne mislim da su gradski automobili 2018. ili 2019. godine bili izuzetno opasni. Naš prijedlog je bio doslovno reći 'vratimo se malo unatrag od preopterećivanja automobila skupim hardverom'", istaknuo je François, naglašavajući da je brzina na europskim cestama ionako ograničena na najviše 120 ili 130 km/h, pa je vožnja brža od toga ionako ilegalna.



