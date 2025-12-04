Ford Bronco 2027. godine dolazi u Europu kao plug-in hibrid

Legendarni američki terenac dobit će europsku verziju nešto manjeg formata i s plug-in hibridnim pogonom, koja će se proizvoditi u Valenciji. Bit će to zamjena za Focus, veličinom između Pume i Kuge

Ford priprema lansiranje plug-in hibridne verzije svog (barem u SAD-u) kultnog modela Bronco, namijenjene isključivo europskom tržištu. Novi model stiže 2027. godine i bit će donekle nasljednik Focusa, koji je u studenome povučen iz proizvodnje nakon 27 godina prisutnosti na tržištu.​

Europski Bronco sastavljat će se u tvornici u Valenciji u Španjolskoj, gdje se trenutačno proizvodi model Kuga, s kojom će dijeliti platformu C2. Unatoč zajedničkoj platformi, novi SUV dobit će potpuno drugačiji dizajn inspiriran robusnim američkim Broncom, s SUV oblikom "dvije kutije" i uspravnijim, uglastijim profilom od Kuge.​

Manji od američke verzije

Novi model za europske ceste bit će manji od američkog Broncoa, približnije veličine Bronco Sportu i smjestit će se u gami između Pume i Kuge, od koje će ipak biti nešto manji. Kao takav, pozicionirat će se u najpopularnijem europskom segmentu, gdje će mu tržišni rivali biti Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson i Kia Sportage.​

Ford neće nuditi potpuno električnu verziju Broncoa za Europu, već isključivo plug-in hibridni pogon. Odluka je donesena kao odgovor na slabiju potražnju za električnim vozilima u Europi, pa će kompanija nastaviti s motorima s unutarnjim izgaranjem u kombinaciji s elektropogonom.​

Ford ovim potezom iskorištava svoje američko naslijeđe u dizajnu novih europskih modela kako bi naglasio svoje porijeklo i istaknuo se među konkurencijom. Sličan pristup već je primijenjen na električnom Exploreru, koji kombinira klasični američki dizajn s europskim zahtjevima, donosi Automotive News Europe.