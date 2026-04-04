Ford je modelom GT Mk IV postavio novi rekord Nürburgringa

Ford GT Mk IV službeno je postao najbrži automobil američkog proizvođača u "Zelenom paklu" i ujedno najbrže vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem u povijesti legendarne njemačke staze

Na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife pao je novi rekord. Za njega je ovog puta, možda iznenađujuće, zaslužan Ford, čiji je automobil GT Mk IV ostvario rekordno vrijeme kruga od 6:15.977. Tim se rezultatom Ford GT Mk IV pozicionirao kao najbrži automobil bilo kojeg američkog proizvođača koji je ikada vozio na ovoj stazi, nadmašivši pritom Chevrolet Corvette ZR1X.

Najbrži ICE automobil

Povrh nacionalnog rekorda, model je zauzeo treće mjesto u ukupnom poretku svih vozila koja su ikada službeno mjerila vrijeme na popularnom "Zelenom paklu", uključujući trkaće automobile i električne prototipove, a postigao je i najbrže vrijeme za automobil samo s motorom s unutarnjim izgaranjem. Postao je i trenutačno najbrži automobil dostupan za kupnju koji je obišao Nordschleife. Od njega su službeno brži tek Porsche 919 Hybrid EVO i Volkswagen ID.R.

Ford

Tehničke specifikacije rekordnog modela, koji je namijenjen isključivo za stazu i klasificiran kao prototip, opravdavaju postignuti rezultat. Automobil pokreće posebno projektirani Twin-Turbo Ford EcoBoost motor s više od 800 konjskih snaga. Za stabilnost i upravljivost zaslužno je prilagodljivi ASV (Adaptive Spool Valve) trkaći ovjes razvijen u suradnji s partnerom Multimaticom. Uz produljeni međuosovinski razmak i prilagođeni trkaći mjenjač, ključnu ulogu igra i "long tail" karoserija od ugljičnih vlakana dizajnirana za maksimalnu potisnu silu. Proizvodnja ovog ekskluzivnog modela ograničena je na svega 67 primjeraka, što dodatno naglašava njegov status kolekcionarskog i tehnološkog unikata.

Postizanje rekorda ostvareno je u simboličnom trenutku – podudara se s desetom obljetnicom pobjede Forda GT u klasi na Le Mansu te šezdesetom obljetnicom početka Fordove legendarne povijesti s modelom GT40 na najpoznatijim svjetskim utrkama izdržljivosti. Za upravljačem je sjedio tvornički vozač Ford Racinga, Frédéric Vervisch, koji je opisao GT Mk IV kao "apsolutno oružje" i produžetak vozačeve volje, ističući neposredan i precizan odziv automobila na svakom dijelu staze.