Ford je službeno ugasio proizvodnju Focusa

Prošloga petka, Ford je proizveo posljednji primjerak Focusa, čime je i službeno stavljena točka na “I” jedne duge i uspješne priče. Kako navodi Yahoo Autos, tvrtka je potvrdila da je posljednji model Focusa bio bijeli hatchback s pet vrata.

Iako bi neki rekli suprotno, ova odluka zapravo nije došla kao iznenađenje. Ford je povukao Focus s američkog tržišta još 2018. godine, a kasnije je najavio da će elektrifikacija označiti kraj i za europsko tržište. Unatoč najavama, umirovljenje Focusa predstavlja velik gubitak za autoindustriju i jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće ne samo Ford, već i cijelo tržište.

Kada je predstavljen 1998. godine kao dio inicijative "Ford 2000", Focus je bio zamišljen kao globalni model koji će ujediniti europsku i sjevernoameričku ponudu. Ta se strategija pokazala iznimno uspješnom pa je tijekom 27-godišnjeg životnog vijeka prodano više od 12 milijuna primjeraka.

Generacije Forda Focusa Mk1 (1998.–2004.) - Prvi Focus donio je “New Edge” dizajn i vrhunsku upravljivost, odmah postavši hit.

- Prvi Focus donio je “New Edge” dizajn i vrhunsku upravljivost, odmah postavši hit. Mk2 (2004.–2011.) - Veći i zreliji model s boljom kvalitetom i više tehnologije.

- Veći i zreliji model s boljom kvalitetom i više tehnologije. Mk3 (2011.–2018.) - Globalna platforma i povratak sportskih ST i RS izvedbi u punoj snazi.

- Globalna platforma i povratak sportskih ST i RS izvedbi u punoj snazi. Mk4 (2018.–2024.) - Najmoderniji Focus s digitaliziranim kokpitom i posljednja generacija modela.

Iako je primarno bio projektiran kao ekonomičan kompakt, Focus je brzo stekao kultni status među entuzijastima. Sve je počelo 2002. godine s modelom ST170, koji je donio tvrđi ovjes, agresivniji dizajn i veće kočnice. Ipak, pravi pokazatelj Fordovih mogućnosti stigao je s oznakom RS. Focus RS nudio je vozačima reli uzbuđenje za cestu. Snažan turbo motor, pogon na sve kotače, ručni mjenjač i prepoznatljiv vizualni paket učinili su ga strojem za užitak u vožnji, što je svojim vožnjama potvrdio legendarni, a sad već I pokojni Ken Block.

Dok je RS kao snažnija izvedba ugašen 2020., ST je ostao u ponudi gotovo do samog kraja, podsjećajući da je u srcu Focusa uvijek bio i sportski duh. Kao praktičan obiteljski automobil i kao jurilica za entuzijaste, Focus je bio nevjerojatno vrijedan za brend.

Koja je razlika između "ST" i "RS" modela? Focus ST predstavlja sportskiju, svakodnevno upotrebljivu izvedbu s snažnijim motorima, tvrđim ovjesom i agilnijim upravljanjem, zamišljenu kao balans između praktičnosti i sportskog karaktera. Focus RS, s druge strane, radikalno je orijentiran na performanse pa tako donosi agresivniji dizajn, znatno snažnije turbo motore, napredniji ovjes, a u novijim generacijama i pogon na sve kotače.

Međutim, gašenje dugovječnih modela poput Fieste i Focusa ostavilo je traga. Ford je 2015. bio drugi najveći proizvođač automobila u Europi, da bi prošle godine, prema podacima ACEA-e, pao na 12. mjesto. Prazninu su pokušali popuniti crossoveri poput Kuge i Pume, no oni nisu uspjeli nadoknaditi gubitak tržišnog udjela. Sam Bill Ford Jr. priznao je da postava osobnih automobila tvrtke "nije robusna koliko bi trebala biti". Danas je Mustang jedini preostali klasični "automobil" (ne-SUV, kombi ili kamionet) koji Ford prodaje u Europi i SAD-u.