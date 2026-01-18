Gasi se proizvodnja Mazde 2 i CX-3

Nakon više od desetljeća na tržištu, Mazda 2 i CX-3 odlaze u mirovinu. Proizvodnja prestaje ove godine, ali japanski proizvođač već priprema nove, modernije zamjene

Autonet.hr nedjelja, 18. siječnja 2026. u 20:32
Mazda 2 📷 Foto: Mazda
Mazda 2 Foto: Mazda

Mazda 2 i CX-3 prisutni su na tržištu još od 2014. godine, ustrajući kroz niz redizajna i manjih godišnjih ažuriranja koja su ih održavala dovoljno modernima da ostanu relevantni u svojim segmentima. Ipak, svaki model na kraju dođe do kraja svog puta, a čini se da se za Mazdine najmanje modele ta točka približava.

Prema izvješću japanskog Creative Trenda, koje se poziva na interne prodajne dokumente, Mazda planira ukinuti proizvodnju Mazde 2 i CX-3 tijekom 2026. godine. S obzirom na vremenski okvir, ovakav potez ima smisla. Riječ je o najdugovječnijim modelima u trenutnoj postavi marke, a takva dugovječnost rijetko prolazi nezapaženo, pogotovo u segmentima koji zahtijevaju stalnu evoluciju i inovacije.

Konkretnije, očekuje se da će proizvodnja modela CX-3 završiti u ožujku, nakon čega će se u lipnju ugasiti proizvodnja Mazde 2. Do tada će Mazda nastaviti primati domaće narudžbe dok svaki model ne dosegne svoju konačnu kvotu. Nakon toga, preostale zalihe prodavat će se dok ih ima.

Hoće li Mazda zamijeniti modele CX-3 i 2?

Unatoč ranijim nagađanjima da bi se marka mogla u potpunosti povući iz segmenta subkompaktnih vozila, takav scenarij izgleda sve manje vjerojatan. Čini se da Hiroshima ima druge planove u pokretu. Najbolji pokazatelj budućnosti Mazde 2 je koncept Vision X-Compact koji je debitirao na sajmu mobilnosti u Japanu 2025. godine.

Koncept ima karoseriju hatchbacka s modernim stilom i unutrašnjošću opremljenom značajkama pokretanim umjetnom inteligencijom. Zanimljivo je da je Vision X-Compact čak 255 milimetara kraći od trenutne Mazde 2, a ako se taj otisak prenese u proizvodnju, Mazdin sljedeći početni model mogao bi se pomaknuti u segment gradskih automobila, umjesto da ostane tradicionalni supermini. U svakom slučaju, mogao bi stići do 2027. kao nova ulaznica marke na globalna tržišta.

Vision X-Concept
Vision X-Concept

Što se tiče modela CX-3, njegova prodaja na globalnim tržištima bila je dovoljno solidna da sugerira kako bi se isplatilo raditi na nasljedniku. Mazda je još početkom prošle godine puržila uvid u ono što bi moglo uslijediti tijekom službene prezentacije na Tajlandu, gdje su dvije dizajnerske skice prikazale kompaktni SUV sa širim stavom i oštrijim proporcijama.

Činilo se da stil posuđuje elemente od najnovijeg modela CX-5. Ovaj nadolazeći model mogao bi nositi oznaku CX-20, iako još ništa nije potvrđeno. Njegovo globalno lansiranje ostaje neizvjesno, ali ako krene naprijed, vjerojatno bi ciljao na suparnike poput Toyote Yaris Cross i rastuće konkurencije kompaktnih SUV-ova.

Potencijalni koncept nove Mazde CX-3
Potencijalni koncept nove Mazde CX-3

 



