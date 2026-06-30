Google počinje uvoditi Gemini kao zamjenu za Google Assistant u Android Autu

Google je započeo postupno uvođenje svojeg AI asistenta Geminija kao zamjene za Google Assistant u Android Autu. Riječ je o promjeni koju je tvrtka najavila još prošle godine, a demonstrirala na konferenciji Google I/O 2025.

Kako prenosi ArenaEV, uvođenje je već započelo putem OTA nadogradnji na pojedinim Volvovim modelima, poput električnog EX30, a uskoro će ga dobiti i ostali automobili. Nakon što stigne nadogradnja, korisnicima će se prikazati obavijest koja im omogućuje prelazak na Gemini, no ta odluka nije obavezna, što znači da mogu nastaviti koristiti dosadašnjeg asistenta ako im je on iz nekog razloga draži.

Za razliku od Google Assistanta, koji se oslanja na unaprijed definirane glasovne naredbe, Gemini bi korisnicima trebao omogućiti znatno prirodniju komunikaciju. Tako će, primjerice, umjesto naredbe poput "postavi klimu na razinu 5", biti dovoljno reći nešto poput "pojačaj mi klimu do kraja", a sustav bi, barem u teoriji, trebao razumjeti korisnikovu namjeru.

Ističe se da Gemini pritom ne preuzima cijelo korisničko sučelje Android Auta, već se prikazuje u zasebnom plutajućem prozoru koji se aktivira glasovnom naredbom. Uz to, dostupna je i opcija Live, koja omogućuje vođenje duljih razgovora s umjetnom inteligencijom bez potrebe za ponavljanjem aktivacijske riječi.