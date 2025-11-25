Gordon Murray S1 LM najskuplji je novi automobil ikad prodan

Prvi od pet primjeraka ekskluzivnog modela prodan je za 20,63 milijuna dolara na gala večeri u Las Vegasu, čime je postavljen novi aukcijski rekord za nove automobile

Tvrtka Gordon Murray Special Vehicles objavila je da je njihov superautomobil S1 LM (serijskog broja 1/5) prodan za 20.630.000 dolara. Aukcija je održana 21. studenog u Las Vegasu tijekom amfAR gala večere, organizirane u partnerstvu s utrkom Formule 1 u tom gradu. Tom je prodajom, pod okriljem kuće RM Sotheby's, postavljen novi svjetski rekord, budući da je taj model postao najskupljim novim automobilom ikad prodanim na aukciji, ako se izuzmu prodaje u isključivo dobrotvorne svrhe.

Događaj je obilježen i dramatičnim dolaskom vozila na dražbu – S1 LM je na lokaciju stigao zračnim putem, ovješen ispod helikoptera, u prikazu prikladnom za njegov status "Posebnog" (The Special One). Sama aukcija izazvala je žestoko nadmetanje između kolekcionara prisutnih na večeri i ponuđača koji su sudjelovali na daljinu iz cijelog svijeta, kulminirajući rekordnom cijenom. Ovime je oboren rekord koji je postavio model Bugatti La Voiture Noire 2021. godine, s cijenom koja je iznosila oko 19 milijuna dolara.

Jedinstveno iskustvo

Pobjednik aukcije ne dobiva time samo iznimno rijedak, vrijedan i moćan automobil, već i pristup ekskluzivnom iskustvu prilagodbe vozila. To uključuje sesije personalizacije s legendarnim dizajnerom Gordonom Murrayem kako bi se oblikovao svaki detalj vozila, kao i vožnje uz četverostrukog IndyCar prvaka Darija Franchittija s ciljem optimizacije performansi. Vlasnik će imati pristup najužem timu kompanije te priliku sudjelovati kako u inženjerskom tako i umjetničkom procesu stvaranja svojeg automobila, uz popratnu monografiju na 500 stranica o nastanku modela, koja uključuje i neke originalne skice.

Profesor Gordon Murray istaknuo je da S1 LM predstavlja sve što je naučio u šest desetljeća dizajniranja – čisti izraz vozačkog savršenstva, inženjerske umjetnosti i povratak ljepoti. Model S1 LM, čije ime i stil podsjećaju na legendarni McLaren F1 LM pobjednika Le Mansa iz 1995., bit će proizveden u samo pet primjeraka, koji su već našli kupce. Osim rekordne aukcije u Las Vegasu za prvu šasiju (The Special One, Lot 1), detalji o vlasništvu preostala četiri vozila nisu otkriveni.

Tehničke specifikacije

Automobil pokreće prilagođeni Cosworthov 4,3-litreni V12 motor koji proizvodi 720 KS pri 12.100 okretaja u minuti, uparen s novo optimiziranim ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. Karoserija je izrađena od ultralakih karbonskih ploča, dok unutrašnjost krasi "goli" polirani karbon s jedinstvenim umjetničkim detaljima. Svaki element automobila utjelovljuje sedam načela Gordona Murraya, koja glase: savršenstvo vožnje, mala masa, inženjerska umjetnost, povratak ljepoti, ekskluzivnost te posebno "putovanje" za kupca tijekom procesa proizvodnje.