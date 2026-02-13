Head-up display: Spas za vozače ili samo skupi dodatak opreme?

Saznajte vrijedi li nadoplatiti za projekciju informacija na vjetrobransko staklo, koje su prednosti za sigurnost i koje su skrivene zamke, poput skupih popravaka

Autonet.hr petak, 13. veljače 2026. u 06:00

Tehnologija koja je svoje početke imala u vojnim zrakoplovima prije više od 50 godina danas je postala jedna od najpoželjnijih opcija u modernim automobilima. Head-up display (HUD), sustav koji ključne informacije projicira izravno u vidno polje vozača, prestao je biti ekskluziva luksuznih limuzina i sve se češće nudi i u vozilima srednje klase.

No, dok proizvođači ističu neupitne sigurnosne prednosti, mnogi se kupci pitaju je li HUD doista nužan alat ili samo još jedan skupi dodatak koji komplicira održavanje.

Smanjenje distrakcija

Glavni argument u korist HUD sustava leži u smanjenju distrakcije. Pri brzini od 100 km/h, skretanje pogleda na instrumentnu ploču na samo dvije sekunde znači da ste prešli više od 50 metara "na slijepo". HUD eliminira taj rizik držeći sve vitalne podatke tamo gdje trebaju biti - ispred vas. Osim toga, smanjuje se i zamor očiju jer nema potrebe za stalnim refokusiranjem s udaljene ceste na blisku ploču s instrumentima.

U praksi postoje dva glavna tipa tvornički ugrađenih sustava. Premium brendovi poput BMW-a, Audija i Mercedesa koriste projekciju izravno na posebno tretirano vjetrobransko staklo, što stvara dojam da slika lebdi nekoliko metara ispred vozila. Rješenje je elegantno i nudi veliku površinu za prikaz, no ima i svoju cijenu. S druge strane, takozvani "combiner" HUD, češći kod Mazde ili Minija, koristi manju prozirnu pločicu koja se podiže iznad instrumentne ploče. Iako je jeftiniji i ne zahtijeva posebno staklo, estetski je manje integriran i nudi ograničeniji prikaz.

Revolucija proširene stvarnosti

Dok su prve generacije HUD-ova prikazivale tek brzinu i broj okretaja motora, današnji sustavi idu korak dalje, a pravi iskorak donosi proširena stvarnost (AR). AR-HUD ne prikazuje samo statične podatke, već ih integrira sa stvarnim svijetom. Zamislite navigacijske strelice koje se dinamički iscrtavaju preko prometne trake u koju se trebate prestrojiti ili sustav koji vizualno označava vozilo ispred vas kako bi potvrdio da ga je radarski tempomat detektirao.

Mercedes-Benz je s modelom S-klase iz 2021. godine prvi komercijalizirao ovu tehnologiju, projicirajući virtualne slike na udaljenost od sedam do deset metara ispred vozača, čime se stvara dojam potpune integracije s okolinom. Upravo AR-HUD predstavlja budućnost i pretvara ovu tehnologiju iz korisnog pomagala u ključni element sučelja između čovjeka i stroja.

Cijena, zamke i alternative

Naravno, ova tehnologija dolazi s cijenom. Tvornička doplata za HUD obično se kreće između 500 i 1.500 eura, no često je dio skupljih paketa opreme koji mogu značajno povećati konačnu cijenu vozila. No, trošak nabave nije jedina stavka. Najveća skrivena zamka je popravak vjetrobranskog stakla.

Zbog posebnog filma koji sprječava dvostruku sliku ("ghosting"), zamjena stakla na automobilu s integriranim HUD-om može biti i do tri puta skuplja od standardne. Još jedan praktični problem je nevidljivost projekcije prilikom nošenja polariziranih sunčanih naočala, što može frustrirati vozače tijekom sunčanih dana.

Međutim, za one koji žele isprobati tehnologiju bez velikih ulaganja, postoje alternativna rješenja. Aftermarket uređaji koji se spajaju na OBD2 priključak vozila nude osnovne funkcije po cijenama od tridesetak do nekoliko stotina eura, dok su aplikacije za pametne telefone najjeftinija, ali i najmanje pouzdana opcija.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi