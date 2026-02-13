Head-up display: Spas za vozače ili samo skupi dodatak opreme?

Saznajte vrijedi li nadoplatiti za projekciju informacija na vjetrobransko staklo, koje su prednosti za sigurnost i koje su skrivene zamke, poput skupih popravaka

Tehnologija koja je svoje početke imala u vojnim zrakoplovima prije više od 50 godina danas je postala jedna od najpoželjnijih opcija u modernim automobilima. Head-up display (HUD), sustav koji ključne informacije projicira izravno u vidno polje vozača, prestao je biti ekskluziva luksuznih limuzina i sve se češće nudi i u vozilima srednje klase.

No, dok proizvođači ističu neupitne sigurnosne prednosti, mnogi se kupci pitaju je li HUD doista nužan alat ili samo još jedan skupi dodatak koji komplicira održavanje.

Smanjenje distrakcija

Glavni argument u korist HUD sustava leži u smanjenju distrakcije. Pri brzini od 100 km/h, skretanje pogleda na instrumentnu ploču na samo dvije sekunde znači da ste prešli više od 50 metara "na slijepo". HUD eliminira taj rizik držeći sve vitalne podatke tamo gdje trebaju biti - ispred vas. Osim toga, smanjuje se i zamor očiju jer nema potrebe za stalnim refokusiranjem s udaljene ceste na blisku ploču s instrumentima.

U praksi postoje dva glavna tipa tvornički ugrađenih sustava. Premium brendovi poput BMW-a, Audija i Mercedesa koriste projekciju izravno na posebno tretirano vjetrobransko staklo, što stvara dojam da slika lebdi nekoliko metara ispred vozila. Rješenje je elegantno i nudi veliku površinu za prikaz, no ima i svoju cijenu. S druge strane, takozvani "combiner" HUD, češći kod Mazde ili Minija, koristi manju prozirnu pločicu koja se podiže iznad instrumentne ploče. Iako je jeftiniji i ne zahtijeva posebno staklo, estetski je manje integriran i nudi ograničeniji prikaz.

Revolucija proširene stvarnosti

Dok su prve generacije HUD-ova prikazivale tek brzinu i broj okretaja motora, današnji sustavi idu korak dalje, a pravi iskorak donosi proširena stvarnost (AR). AR-HUD ne prikazuje samo statične podatke, već ih integrira sa stvarnim svijetom. Zamislite navigacijske strelice koje se dinamički iscrtavaju preko prometne trake u koju se trebate prestrojiti ili sustav koji vizualno označava vozilo ispred vas kako bi potvrdio da ga je radarski tempomat detektirao.

Mercedes-Benz je s modelom S-klase iz 2021. godine prvi komercijalizirao ovu tehnologiju, projicirajući virtualne slike na udaljenost od sedam do deset metara ispred vozača, čime se stvara dojam potpune integracije s okolinom. Upravo AR-HUD predstavlja budućnost i pretvara ovu tehnologiju iz korisnog pomagala u ključni element sučelja između čovjeka i stroja.

Cijena, zamke i alternative

Naravno, ova tehnologija dolazi s cijenom. Tvornička doplata za HUD obično se kreće između 500 i 1.500 eura, no često je dio skupljih paketa opreme koji mogu značajno povećati konačnu cijenu vozila. No, trošak nabave nije jedina stavka. Najveća skrivena zamka je popravak vjetrobranskog stakla.

Zbog posebnog filma koji sprječava dvostruku sliku ("ghosting"), zamjena stakla na automobilu s integriranim HUD-om može biti i do tri puta skuplja od standardne. Još jedan praktični problem je nevidljivost projekcije prilikom nošenja polariziranih sunčanih naočala, što može frustrirati vozače tijekom sunčanih dana.

Međutim, za one koji žele isprobati tehnologiju bez velikih ulaganja, postoje alternativna rješenja. Aftermarket uređaji koji se spajaju na OBD2 priključak vozila nude osnovne funkcije po cijenama od tridesetak do nekoliko stotina eura, dok su aplikacije za pametne telefone najjeftinija, ali i najmanje pouzdana opcija.