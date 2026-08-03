I u Mercedesu zaokret: u kabinu se vraćaju tipke, ali zasloni ostaju

Njemački proizvođač automobila priznao je da je industrija otišla predaleko u izbacivanju klasičnih prekidača te najavljuje povratak fizičkih komandi, dok će veliki digitalni zasloni ostati prisutni

Slično kao u slučaju Volkswagena, i u Mercedes-Benzu su priznali da je cijela autoindustrija ipak otišla korak predaleko u uklanjanju klasičnih fizičkih tipki u kokpitima i prebacivanju kontrola na zaslone osjetljive na dodir. Glavni izvršni direktor kompanije Ola Källenius potvrdio je u razgovoru za portal Autocar da je Mercedesov tim uvažio pritužbe kupaca te planira ponovno uvesti fizičke tipke za najčešće korištene funkcije u svojim budućim modelima.

Povratak opipljivome

Priznanje dolazi nakon nekoliko godina intenzivne primjene masivnih digitalnih sučelja, poput MBUX Hyperscreena koji se proteže cijelom širinom komandne ploče. Prema riječima vodećih ljudi Mercedes-Benza, povratne informacije kupaca bile su vrlo jasne: vozači i dalje cijene mogućnosti prilagodbe koje nude veliki zasloni, no zahtijevaju klasične prekidače za osnovne radnje poput podešavanja klimatizacije ili glasnoće zvuka kako ne bi morali tražiti opcije unutar digitalnih izbornika tijekom vožnje.

Ili možda ovako?

Prvi koraci prema uravnoteženijem pristupu već su vidljivi u praksi, jer je Mercedes počeo zamjenjivati osporavane površine osjetljive na dodir na upravljaču fizičkim kotačićima za pomicanje. Ipak ističu da to ne znači odustajanje od velikih zaslona, jer digitalne površine i dalje pružaju visoku razinu personalizacije i tehnološkog prestiža. Cilj budućeg dizajna unutrašnjosti jest postizanje harmonije u kojoj funkcionalni fizički prekidači nadopunjuju digitalnu tehnologiju.

Ili pak ovako?

Mercedes-Benz nije jedini proizvođač koji korigira svoju strategiju dizajna unutrašnjosti, jer su osim spomenutog Volkswagena na tom tragu i nedavne odluke Ferrarija, Audija i Hyundaija, koji također vraćaju fizičke tipke nakon pritužbi kupaca na kompliciranost dodirnih sučelja u vožnji. Dodatni poticaj ovom trendu daje i, primjerice, sigurnosna organizacija Euro NCAP, koja u sklopu ocjenjivanja sigurnosti po novome nagrađuje vozila koja zadržavaju fizičke komande za ključne funkcije i tako smanjuje odvlačenje pažnje vozača s ceste.