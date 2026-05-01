Isplati li se danas ugradnja plina u automobil?

U jeku neprestanih promjena cijena goriva, gdje i najmanja korekcija na benzinskim postajama utječe na kućne budžete, mnogi vozači ponovno razmatraju alternativna rješenja. Jedno od njih, iako prisutno desetljećima, i dalje je relevantno - autoplin ili ukapljeni naftni plin (UNP). Usprkos tome što u Hrvatskoj vozila na plin čine tek oko tri posto ukupnog voznog parka, financijska računica za mnoge vozače koji prelaze veći broj kilometara i dalje govori u korist ove provjerene tehnologije. No, što sve trebate znati prije nego što se odlučite na takvu investiciju?

Cijena ugradnje i povrat investicije

Ključno pitanje uvijek je financijsko. Cijena ugradnje plinske instalacije u Hrvatskoj kreće se od oko 700 eura naviše za automobile s četverocilindričnim motorima, koji čine veliku većinu vozila na našim cestama. Za motore s više cilindara ili one s modernim sustavima direktnog ubrizgavanja (poput FSI, TSI ili GDI motora), cijena može biti i dvostruko veća, penjući se i na više od 1.400 eura.

Međutim, početni trošak treba promatrati kao investiciju. Trenutna cijena autoplina u Hrvatskoj kreće se oko jednog eura po litri, dok je benzin oko 1,60 do 1,70 eura, pa je ušteda i dalje vrlo konkretna. Iako automobil na plin troši otprilike 15 do 20 posto više goriva po kilometru zbog niže energetske vrijednosti, konačni trošak po prijeđenom kilometru u prosjeku je manji za oko 25 do 35 posto. Jednostavna računica pokazuje da se investicija od oko 700 eura u plinsku instalaciju, uz današnje cijene, isplati nakon otprilike 20.000 do 30.000 kilometara. Za vozače koji godišnje prelaze više od 15.000 kilometara, povrat investicije ostvaruje se unutar jedne do dvije godine, nakon čega svaka vožnja donosi dodatnu uštedu.

Utjecaj na motor, održavanje i performanse

Jedna od najčešćih zabluda vezanih uz autoplin jest značajan gubitak snage motora. Dok su stariji, takozvani vakuumski sustavi, mogli uzrokovati pad snage i do deset posto, moderni sekvencijalni sustavi ubrizgavanja plina taj su gubitak sveli na zanemarivu razinu, često manju od dva posto, što je u vožnji praktički neprimjetno. Štoviše, vožnja na plin može imati i pozitivan utjecaj na dugovječnost motora. Rad motora je tiši i mirniji, a čišće izgaranje plina produljuje vijek trajanja motornog ulja, katalizatora i lambda sonde. Neki izvori navode da se životni vijek motora može produljiti i do 35 posto.

Naravno, plinski sustav zahtijeva redovito održavanje. Servisni interval propisan je na svakih 15.000 kilometara ili jednom godišnje, a uključuje pregled sustava te zamjenu filtera plinske i tekuće faze. Cijena takvog redovnog servisa kreće se između 40 i 70 eura. Time se osigurava ispravan i siguran rad cjelokupnog sustava, a sam trošak je neznatan u usporedbi s uštedama na gorivu.

Sigurnost, atest i dodatni troškovi

Moderne plinske instalacije izuzetno su sigurne i zadovoljavaju stroge europske standarde. Spremnici za plin izrađeni su od debelog čeličnog lima i testirani na tlakove višestruko veće od radnih. Opremljeni su i multiventilom koji sprječava punjenje iznad 80 posto kapaciteta, ostavljajući prostor za širenje plina uslijed promjena temperature. U slučaju požara, sigurnosni ventili kontrolirano ispuštaju plin kako bi se spriječila eksplozija. Zanimljivo je da je temperatura zapaljenja plina znatno viša od one benzina, što dodatno povećava sigurnost.

Nakon ugradnje, vozilo mora proći postupak atestiranja, odnosno ispitivanja u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled, što košta oko 140 eura. Sam spremnik ima rok valjanosti deset godina, nakon čega se može napraviti tlačna proba i produžiti mu valjanost za dodatnih pet godina. Prilikom registracije vozila, vlasnici plaćaju i dodatnu godišnju naknadu koja trenutno iznosi oko 73 eura. Taj iznos kompenzira trošarinu koja nije uključena u cijenu autoplina, za razliku od benzina i dizela. Zauzvrat, vozila na plin oslobođena su EKO testa na tehničkom pregledu.

Ugradnja plinske instalacije stoga nije rješenje za svakoga, već prvenstveno za one koji prelaze značajan broj kilometara. To je odluka koja zahtijeva početno ulaganje i redovito održavanje, ali koja se dugoročno višestruko isplati kroz osjetno niže troškove goriva, uz minimalan utjecaj na performanse i pozitivan učinak na dugovječnost motora.