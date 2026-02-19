JAECOO 5 stiže s inovativnim rješenjima za aktivan životni stil

Na tržište dolazi model Jaecoo 5 SHS, kompaktni SUV koji povezuje moderan dizajn s prostranim interijerom, a u planu je i njegova potpuno električna izvedba

Hrvatsko tržište kompaktnih SUV vozila uskoro će postati bogatije za model JAECOO 5. Ovaj novitet osmišljen je kako bi povezao suvremenu estetiku s izrazitom praktičnošću, ciljajući na vozače koji vode aktivan životni stil. Model dolazi u hibridnoj (Super Hybrid System, SHS) izvedbi, dok je u planu i potpuno električna varijanta, čime brend značajno proširuje ponudu u segmentu ekološki prihvatljive mobilnosti.

Dizajn vozila karakteriziraju dinamične linije koje prate prostran interijer, opremljen naprednim tehnološkim rješenjima i sigurnosnim sustavima. Uz standardnu opremu, kupcima će na raspolaganju biti i opcijski dodaci koji omogućuju dodatnu personalizaciju vozila, čineći ga pogodnim kako za svakodnevnu gradsku vožnju, tako i za izlete u prirodu.

Prilagodljiv i za ljubimce

Posebna pozornost pri dizajnu unutrašnjosti posvećena je vlasnicima kućnih ljubimaca. JAECOO 5 opremljen je antibakterijskim sjedalima koja posjeduju prestižni TÜV SÜD certifikat. Materijali korišteni u kabini otporni su na grebanje i jednostavni za čišćenje, a njihova struktura sprječava zadržavanje dlaka i neugodnih mirisa, što je ključno za održavanje higijene u vozilu.

Angelo Virag

Kvaliteta zraka u kabini osigurana je naprednim sustavom filtracije unutar klima-uređaja. Specifični A/C filtar dizajniran je da učinkovito blokira dlake i prašinu, dok sustav kontrole klime automatski prilagođava temperaturu uvjetima u unutrašnjosti. Ovakva rješenja omogućuju ugodno putovanje svim putnicima, uključujući i one četveronožne.

Angelo Virag

Osim higijenskih rješenja, JAECOO 5 nudi i visoku razinu modularnosti. Interijer dopušta laku prilagodbu prostora, uz značajan kapacitet prtljažnika koji se može dodatno proširiti preklapanjem stražnjih sjedala. To olakšava transport glomaznije opreme, poput transportnih kutija, torbi ili sportske opreme za boravak na otvorenom.