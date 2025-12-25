Jaguar se s posljednjim F-Paceom oprostio od motora s unutarnjim izgaranjem

Jaguar je u tvornici Solihull proizveo posljednji F-Pace, ujedno i svoje zadnje vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem

Autonet.hr četvrtak, 25. prosinca 2025. u 13:15
Posljednji F-Pace 📷 Foto: Jaguar Enthusiasts Club
Posljednji F-Pace Foto: Jaguar Enthusiasts Club

Jaguar je u svojoj tvornici u Solihullu  proizveo posljednji F-Pace. Ovaj događaj značajan je iz dva velika razloga - označava kraj proizvodnje popularnog SUV-a, ali i kraj proizvodnje svih Jaguarovih vozila pokretanih motorom s unutarnjim izgaranjem.

Iako se radi o dva golema kamena međaša u povijesti tvrtke, teško biste to zaključili prema Jaguarovoj reakciji. Naime, tvrtka se nije potrudila sastaviti priopćenje za medije ili čak objaviti vijest na društvenim mrežama. Mnogi će se složiti da je takav potez nepoštovanje prema vlastitoj baštini i značaju trenutka, pogotovo jer je proizvodnja završena još 19. prosinca.

F-Pace SVR 📷 Foto: Jaguar
F-Pace SVR Foto: Jaguar

Budući da Jaguar nastavlja djelovati pomalo bez cilja, zadatak prenošenja priče pao je na Klub entuzijasta Jaguara, koji je bio prisutan na ispraćaju. Oni izvještavaju da je posljednji automobil bio crni F-Pace SVR, a boja je odabrana kao posveta posljednjem E-Typeu, koji je također "označio kraj jedne velike Jaguarove ere".

Vrijedi napomenuti i da se crna boja povezuje s pogrebima, što je možda prikladno s obzirom na to da Jaguar riskira upravo to ako njihov kontroverzni preustroj ne uspije. Posljednji proizvedeni primjerak predan je zakladi Jaguar Daimler Heritage Trust, gdje će se pridružiti kolekciji koja uključuje brojne prototipove, koncepte, trkaće automobile i cestovne modele.

 



