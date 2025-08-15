Kia Ceed odlazi u povijest, a izravnog nasljednika – nema

Iako je Ceed u Europi imao dosta dobre brojke prodaje, Kia ga je odlučila poslati u vječna lovišta zajedno s njegovom karavanskom izvedbom, a sve kako bi bilo više mjesta za proizvodnju EV-ova

Jedan od najprepoznatljivijih modela korejskog proizvođača automobila, barem na našem tržištu, odlazi u povijest. Kia je službeno potvrdila da će ukinuti proizvodnju Ceeda i Ceeda SW.

Kako doznaje Autocar, ova vijest dolazi kao dio šire reorganizacije ponude Kije u kojoj se tvrtka okreće elektrifikaciji. Gašenjem Ceeda, tvornica u Žilini u Slovačkoj oslobađa kapacitete za proizvodnju novih električnih modela, među kojima je EV4, prvi Kijin EV u C segmentu, a od 2026. godine i pristupačni EV2, tehnološki blizanac s Hyundaijevim Ioniqom 2.

Potvrđeno je, također, da izravnog nasljednika Ceeda neće biti. Ipak, nagađa se da bi njegovo mjesto na tržištu mogao zauzeti model K4 koji je već predstavljen u Sjevernoj Americi, a čiji su testni primjerci viđeni u Europi. Iako je riječ o automobilu istog segmenta kao što je i Ceed, treba imati na umu da je to sedan, a ne hatchback.

Inače, Kia je po prvi puta predstavila Ceeda 2006. godine kao njihov prvi automobil dizajniran isključivo za europsko tržište. Proizvodio se u Slovačkoj te je ciljao na kupce koji su do tada birali popularnije modele poput Volkswagen Golfa, Opela Astre i Ford Focusa. Kombinacija relativno povoljne cijene i dugog jamstva, pogotovo kod prve i druge generacije, brzo je pridobila kupce, tako da je s vremenom ponuda proširena i na karavansku izvedbu Ceed SW, sportski Proceed te povišeni crossover XCeed.

Da je riječ o popularnom modelu u Europi, dokazuje i činjenica da je prosječna godišnja prodaja Ceeda bila oko 80.000 vozila godišnje. No, kako je i Proceed prošle godine prestao s proizvodnjom, a sada i Ceed te Ceed SW, kupcima na izbor jedino ostaje povišeni XCeed.