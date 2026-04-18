Kia Seltos stiže u Europu s ciljem da sruši VW T-Roc s trona

Kia dovodi svoj globalni bestseler, SUV Seltos, na europsko tržište. S hibridnim pogonima i dizajnom nadahnutim električnim modelima, cilja na sam vrh klase gdje vlada Volkswagen T-Roc.

Autonet.hr subota, 18. travnja 2026. u 14:50
Kia nastavlja svoj pohod na europsko tržište SUV-ova, segmenta koji je do 2025. godine narastao na gotovo 60 posto ukupne prodaje automobila na kontinentu. Nakon iznimnog uspjeha Sportagea, korejski proizvođač na europske ceste dovodi još jedan snažan adut - drugu generaciju modela Seltos. Ovaj SUV se već dokazao kao jedan od najprodavanijih Kijinih modela na globalnoj razini, no do sada je bio nedostupan kupcima u Europi. To se mijenja ove godine, a Seltos dolazi s jasnom misijom, a to je izazvati najprodavaniji SUV u regiji, Volkswagen T-Roc.

Dizajn inspiriran strujom, ali zbunjujuće pozicioniranje

Na prvi pogled, dizajn novog Seltosa snažno je pod utjecajem Kijinih električnih modela EV3 i EV5, što mu daje moderan i prepoznatljiv izgled. Kia ga pozicionira kao alternativu s benzinskim i hibridnim motorima za sve one koji još nisu spremni prijeći na potpuno električni pogon, što je pametan potez u današnjem tranzicijskom razdoblju.

Ipak, Seltos unosi i malu pomutnju u Kijinu hijerarhiju. Teoretski, smješten je ispod modela Sportage. Međutim, njegov međuosovinski razmak od 2,69 metara zapravo je za 10 milimetara duži od onog u modelima EV3 i Sportage. To nas navodi na pomisao da bi iduća generacija Sportagea mogla značajno porasti, no tu je i model Niro, koji je slične ukupne dužine od 4,4 metra, ali s kraćim međuosovinskim razmakom. Čini se da u Kiji znaju što rade, ali nama sa strane njihova ponuda kompaktnih SUV-ova izgleda prilično zasićeno.

Hibridi u prvom planu, bez opcije punjenja

Srećom, ponuda pogonskih sklopova je puno jednostavnija za razumijevanje. U fokusu za europsko tržište su dva hibridna sustava. Oba koriste 1,6-litreni turbo benzinski motor, a dolaze u verziji s prednjim pogonom i 152 KS (154 PS) ili kao eAWD s dodatnim električnim motorom na stražnjoj osovini i ukupnom snagom od 176 KS (178 PS). Obje verzije opremljene su mjenjačem s dvostrukom spojkom i važno je napomenuti da se nijedna ne može puniti putem vanjske utičnice.

Za razliku od Velike Britanije koja će dobiti isključivo hibridne verzije, kupcima u ostatku Europe bit će ponuđen i klasični, ne-hibridni 1,6-litreni benzinac sa 178 KS (180 PS), dostupan s ručnim ili DCT mjenjačem.

Iako Seltos ne možete puniti, on može puniti druge uređaje. Osim što je prva europska Kia s eAWD sustavom, ujedno je i prvi hibrid ovog proizvođača koji nudi funkciju "vehicle-to-load" (V2L). To znači da automobil možete koristiti kao mobilni izvor energije za napajanje vanjskih uređaja, poput laptopa ili možda električnog roštilja.

Digitalni kokpit i robusni izgled

Unutrašnjost ne donosi velika iznenađenja ako ste upoznati s kabinama Kijinih novijih električnih vozila. Dominiraju dva zaslona od 12,3 inča, između kojih je smješten i treći, manji ekran od 5,3 inča za upravljanje klimatizacijom. Sportski nastrojene GT verzije dolaze s dodatnom opremom, dok je za kupce koji žele naglasiti SUV karakter vozila tu i robusnija X-Line oprema.

S obzirom na sve navedeno, Seltos ima potencijal postati važan igrač u najkonkurentnijem segmentu tržišta. Nudi moderan dizajn, naprednu hibridnu tehnologiju i praktičnost koju kupci u ovoj klasi traže, a sve to podržano je Kijinim poznatim sedmogodišnjim jamstvom. Prvi modeli Seltosa na europsko tržište stižu krajem 2026. godine. 

