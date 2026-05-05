Kia XCeed dobiva veliki redizajn

Kia je službeno predstavila redizajnirani XCeed, jedan od svojih najprodavanijih crossovera koji, zahvaljujući novom ruhu, u potpunosti preuzima tvrtkin aktualni dizajnerski potpis i ostavlja dojam potpuno nove generacije automobila.

Kao što se vidi iz službenih rendera, najveće promjene vidljive su upravo u vanjštini automobila. Prednji i stražnji dio sada jasno prate Kijin aktualni dizajn s izraženim svjetlosnim potpisom i oštrijim linijama, kakav smo imali priliku vidjeti kod Sportagea i novog Stonica.

Što se tiče unutrašnjosti, novi XCeed dobiva dva spojena zaslona dijagonale 12,3 inča – jedan za digitalne instrumente, drugi za infotainment sustav. Tu su i novi upravljač, redizajnirana središnja konzola te kvalitetniji materijali. Među novitetima se ističe i sustav Digital Key 2.0, koji omogućuje otključavanje i pokretanje vozila putem mobitela.

Iako su vizualne promjene u prvom planu, Kia navodi da je unaprijeđena i udobnost vožnje, ali detalji zasad nisu objavljeni. Ponuda motora još nije službeno potvrđena, no očekuje se nastavak poznate strategije s benzinskim motorima uz blagu hibridnu tehnologiju.

Proizvodnja će se nastaviti u slovačkoj Žilini, gdje se već proizvodi i Kia Sportage, uz nove električne modele marke. Prvi primjerci trebali bi sići s proizvodne trake krajem svibnja, a ubrzo nakon toga očekuje se dolazak na europska tržišta.

Kia također ništa nije rekla o cijeni XCeeda, no vjerojatno će biti skuplji od aktualnog modela koji u Hrvatskoj započinje od 21.999 eura.