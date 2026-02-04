Kina zabranjuje kvake na uvlačenje radi veće sigurnosti putnika

Novi kineski propisi, koji stupaju na snagu od 2027., zahtijevat će redizajn vrata na mnogim električnim vozilima, uključujući Teslu i BMW, kako bi se spriječilo zarobljavanje putnika nakon nesreće

Kvake u ravnini s karoserijom, odnosno kvake na uvlačenje, posljednjih su godina postale istaknuti trend u automobilskom dizajnu. Stilisti ih vole jer ne narušavaju vizualnu čistoću bočnih linija automobila, dok ih aerodinamičari cijene jer vozilo čine lakšim za probijanje kroz zrak.

Kada je Tesla dizajnirala svoj Model S, cilj je bio stvoriti automobil koji je istovremeno poželjan i maksimalno učinkovit, pa su takve kvake bile logičan izbor. S rastućom popularnošću električnih vozila, proširila se i primjena ovog dizajnerskog rješenja. No, Kina je odlučila stati tome na kraj.

Baš kao što je to bio slučaj sa sklopivim prednjim svjetlima, unatoč estetskim i aerodinamičkim prednostima, postoje i značajni sigurnosni nedostaci. Tesline kvake ekstreman su primjer - u slučaju sudara i gubitka napajanja od 12 V, hitne službe ne mogu otvoriti vrata izvana, što je, prema nekim izvješćima, rezultiralo s najmanje 15 smrtnih slučajeva.

Ovi tragični događaji potaknuli su američku Nacionalnu upravu za sigurnost u prometu na autocestama (NHTSA) da pokrene istragu, no Kina je odlučila djelovati proaktivnije. Prema pisanju Bloomberga, kineska regulatorna tijela još od sredine 2024. godine analiziraju sigurnost kvaka na uvlačenje te su zaključila da one predstavljaju neprihvatljiv rizik.

Kako će izgledati nova pravila

Novi kineski propisi iznimno su specifični. Za sve nove modele predstavljene nakon prvog siječnja 2027. godine, obavezno je postojanje udubljenog prostora širine najmanje 6 cm, visine 2 cm i dubine 25 mm, koji omogućuje ručno aktiviranje kvake. To mogu biti poluugradbene kvake ili jednostavno tradicionalne kvake na koje smo svi navikli.

Mehanizam za zaključavanje mora biti dizajniran tako da se, u slučaju sudara koji aktivira zračne jastuke ili uzrokuje požar baterije, vrata na strani vozila koja nije pretrpjela udarac mogu otvoriti bez upotrebe alata. Kineski regulatori jednako su zabrinuti i da se putnici u vozilu ne zbune oko načina otvaranja vrata iznutra u hitnim situacijama.

Zbog toga svaka vrata moraju imati mehaničke otvarače na mjestima gdje ih putnici i očekuju. Tesla je i ovdje vjerojatno najveći prijestupnik, jer iako su prednja vrata uvijek imala mehaničke kvake, na nekim starijim modelima stražnja vrata nije bilo moguće otvoriti bez alata.

Za automobile koji su već dobili odobrenje kineskih vlasti, što uključuje sve modele koji se trenutno prodaju, postoji prijelazno razdoblje. Proizvođači imaju rok do prvog siječnja 2029. da redizajniraju vrata svojih postojećih modela. Zbog specifičnosti pravila, ova se odredba ne odnosi samo na Teslu.

Xiaomi, jedan od najpopularnijih kineskih brendova električnih vozila, morat će redizajnirati neke modele, ali isto vrijedi i za BMW. Primjerice, BMW iX3, koji uskoro stiže na kinesko tržište, također će zahtijevati izmjene. Isto vrijedi i za automobile proizvođača kao što su Nio, Li Auto i Xpeng. Vjerojatno je da će, osim ako ne postoje iznimke za maloserijske modele, i većina superautomobila, poput onih iz Ferrarija i McLarena, trebati nova vrata za važno kinesko tržište.

S obzirom na važnost Kine za globalnu automobilsku industriju, očekuje se da će se utjecaj ove zabrane osjetiti na svim modelima koji se prodaju diljem svijeta.