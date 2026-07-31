Kineski konkurent BMW-u X7 stiže u Europu

Zeekr, premium marka u vlasništvu Geelyja, lansira svoj najveći SUV 9X na europsko tržište. Sa šest sjedala, 897 KS i ultrabrzim punjenjem, cilja na sam vrh luksuznog segmenta koji drže njemački divovi

Tijekom posljednjih nekoliko godina, europski su kupci uglavnom bili pošteđeni najbolje ponude iz Kine, jer dobar dio najnaprednijih modela te zemlje nikada nije stigao kod nas. Ta se situacija mijenja velikom brzinom, a Zeekr je jedan od glavnih razloga za to. Ovaj premium brend u vlasništvu Geelyja upravo je predstavio europsku verziju svog modela 9X, čime nastavlja svoj prodor dublje u regiju.

Zeekr s modelom 9X cilja na sam vrh segmenta velikih luksuznih SUV-ova, gdje vladaju imena poput BMW-a X7, Mercedes-Benz GLS-a i nedavno predstavljenog Audija Q9. Dizajn vozila nije pomogao izbjeći usporedbe, pa ga mnogi promatrači, kako piše Carscoops, već nazivaju kineskim Rolls-Royceom. Pripada li doista tom probranom društvu drugo je pitanje, no tehničke specifikacije svakako idu u prilog toj tezi.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Snaga i tehnologija koja postavlja nova mjerila

Europsko tržište dobiva 9X isključivo u izvedbi sa šest sjedala, a pokreće ga Zeekrov Super Hybrid pogonski sklop koji, ovisno o konfiguraciji, spaja dvolitreni četverocilindrični motor s dva elektromotora. Dok u Kini ovaj SUV razvija nevjerojatnih 1.381 KS, Zeekr je potvrdio da će snaga za europsku verziju biti smanjena na 897 KS, što je i dalje više nego dovoljno da snagom nadmaši većinu vozila u klasi. Te brojke se prevode u impresivne performanse: ubrzanje do 100 km/h traje samo 4,1 sekundu, a 9X će nastaviti ubrzavati sve do maksimalne brzine od 240 km/h. Uz to, sposoban je povući prikolicu tešku do 2.000 kilograma.

Ono što je možda i najimpresivnije jest tehnologija baterije i punjenja. Zahvaljujući 900-voltnoj arhitekturi, punjenje baterije od 10 do 80 posto kapaciteta traje samo 9,5 minuta. Iako još nije jasno koju će bateriju Europa dobiti, u Kini se nude paketi od 55,1 kWh i 70 kWh. Kombinirani doseg s jednim punjenjem i punim spremnikom goriva iznosi 737 kilometara.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Unutrašnjost kao u privatnom zrakoplovu

Luksuz je glavna tema kojom se vodio Zeekr pri stvaranju modela 9X. Unutrašnjost, opisana kao da je iz privatnog zrakoplova, standardno dolazi s Naim audio sustavom s 32 zvučnika i naprednim sustavima za pomoć vozaču koji se oslanjaju na LiDAR tehnologiju, a koji su već dizajnirani i testirani za europske ceste. Vozača dočekuje ogroman 47-inčni head-up zaslon, 13-inčni zaslon protiv odbljeska te središnji 16-inčni 3.5k OLED infotainment sustav. Kabinom dominiraju materijali poput Nappa kože koja prekriva gotovo sve površine te kristalni rotacijski kontroler na središnjoj konzoli.

Posebna je pažnja posvećena putnicima u drugom redu. Sjedala u prvom i drugom redu imaju funkciju masaže, no iskustvo straga podignuto je na višu razinu. Putnici imaju pristup 17-inčnom zaslonu koji se spušta s krovne obloge od mikro-antilopa. Kada se zaslon spusti, automatski se aktiviraju sjenila za privatnost, a sustav ambijentalnog osvjetljenja radi u skladu s filmom ili serijom koja se gleda, replicirajući iskustvo kućnog kina. Drugi red također sadrži hladnjak i par 6,3-inčnih zaslona za upravljanje osvjetljenjem, sjedalima, zabavom i klimom.

Zeekr 9X Foto: Zeekr

Iako cijene još nisu objavljene, poznato je da će se nuditi u tri boje - Crystal White, Lava Grey i Onyx Black.