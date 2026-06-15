Koenigsegg Jesko Absolut opet "skinuo" Neveru i postao najbrži serijski automobil na svijetu

Švedski hiperautomobil Koenigsegg Jesko Absolut srušio je svjetske rekorde na četvrt i pola milje te time na tronu zamijenio Rimac Neveru, sve samo uz pomoć novih softverskih nadogradnji

Švedski proizvođač hiperautomobila Koenigsegg ponovno je pomaknuo granice automobilske industrije i postavio nove svjetske rekorde u ubrzanju. Na švedski Nacionalni dan, 6. lipnja, tvrtka se vratila na domaći teren u Ängelholmu s modelom Jesko Absolut, vozilom čije ime nosi posvetu ocu osnivača tvrtke, Jesku von Koenigseggu.

Za upravljačem automobila nalazio se testni vozač kompanije Markus Lundh, čija je vožnja zabilježena u službenom videu – možete ga pogledati unutar ove vijesti. Tijekom testiranja, Lundh je ovom modelu službeno osigurao titulu najbržeg serijskog automobila na svijetu u disciplinama utrka na četvrt milje (oko 402 metra) i pola milje (oko 805 metara).

Rušenje povijesnih granica

U disciplini na četvrt milje, Koenigsegg Jesko Absolut ostvario je vrijeme od impresivnih 8,54 sekundi te je "proletio" ciljnom linijom pri brzini od 305 km/h. Ovim rezultatom ispisan je novi list povijesti, s obzirom na to da nijedan serijski automobil prije ovog testiranja nije uspio premašiti brzinu od 300 km/h na navedenoj udaljenosti. Automobil je nastavio ubrzavati i na dionici od pola milje, gdje je zabilježio vrijeme od 12,76 sekundi uz izlaznu brzinu od 373 km/h.

Ove brojke izravno su pozicionirale švedski model ispred nekih od najsnažnijih serijskih konkurenata na tržištu, uključujući Rimac Neveru, koja je dosad držala status vladara u ubrzanju na ravnoj ("drag") stazi – a to im čak i nije prvi put. Ono što ove rezultate čini tehnički još impresivnijima jest činjenica da su postignuti s pogonom na stražnje kotače, na nepripremljenoj zrakoplovnoj pisti te uz korištenje standardnih serijskih guma, bez ikakvih modifikacija podloge ili posebnih mehaničkih zahvata. Usput rečeno, Rimac Nevera R i dalje je rekorder na četvrt milje s vremenom od 7,90 sekundi, no ona se ne smatra serijskim modelom kao "obična" nevera i Jesko Absolut.

Nadogradnja za vlasnike

Prema službenim informacijama iz Koenigsegga, ključni faktor u postizanju rekorda leži u najnovijim softverskim optimizacijama sustava. Umjesto da zadrži ove tehnološke inovacije isključivo za testne prototipe, proizvođač je najavio da će implementirana softverska poboljšanja postati dostupna svim postojećim vlasnicima modela Jesko Absolut.

Softverske modifikacije koje su omogućile povijesni rezultat bit će isporučene krajnjim korisnicima putem bežične nadogradnje. Tako će vlasnici ovog ekskluzivnog hiperautomobila moći preuzeti napredne postavke sustava i povećati performanse svojih vozila od kuće, bez potrebe za posjetom servisnim centrima ili posezanja za mehaničkim preinakama.