Koenigsegg Jesko Absolut postavio novi svjetski rekord u ubrzanju i kočenju 0-400-0 km/h

Švedski hiperautomobil poboljšao je vlastiti rekord star godinu dana za više od 2,5 sekunde zahvaljujući novim softverskim rješenjima, ali i sa svjetskog trona za oko pola sekunde "skinuo" Rimac Neveru R

Švedski Koenigsegg ponovno je potvrdio svoju dominaciju u svijetu hiperautomobila postavivši novi svjetski rekord u ubrzanju i kočenju na 0–400–0 km/h za homologirana cestovna vozila. Njihov testni vozač Markus Lundh za upravljačem modela Jesko Absolut postigao je 7. kolovoza 2025. na uzletištu Örebro novo vrijeme od 25,21 sekunde.

Tim je rezultatom Koenigsegg nadmašio vlastiti prethodni rekord od 27,83 sekunde, postavljen s istim vozilom u lipnju 2024. godine, poboljšavši ga za 2,62 sekunde. U međuvremenu taj je rekord preuzela Rimčeva Nevera R, uz ubrzanje i kočenje 0-400-0 km/h za 25,79 sekundi, a sada titula najbržega u tom zahtjevnom ispitu ponovno seli kod njihovih rivala.

Softverska poboljšanja

Vrijeme potrebno za ubrzanje od 0 do 400 km/h iznosilo je 16,77 sekundi, dok je za potpuno zaustavljanje s te brzine Jesko Absolutu bilo potrebno samo 8,44 sekunde. Ključ novog postignuća leži u novim i poboljšanim softverskim strategijama nazvanim "Absolut Overdrive", koje su primijenjene na mjenjač i sustav upravljanja motorom. Unatoč izazovnim uvjetima, odnosno asfaltu koji se tek sušio nakon kiše, Jesko Absolut pokazao je superiornost tih tehničkih rješenja. Iz tvrtke su potvrdili da će softverska nadogradnja biti dostupne svim vlasnicima modela Jesko Absolut.

"Ovaj uspjeh demonstrira snagu međufunkcionalne timske suradnje i iznimne komunikacije između naših interno razvijenih sustava pogonskog sklopa", izjavio je osnivač i direktor tvrtke Christian von Koenigsegg. "Činjenica da smo postigli ovu razinu performansi s produkcijskim automobilom koji koristi samo stražnji pogon i motor s unutarnjim izgaranjem, pobijedivši sve električne automobile s pogonom na sva četiri kotača, gotovo je čarobna", dodao je.

Nedugo zatim na Facebooku se oglasio i Mate Rimac, koji je uz čestitke prijatelju i konkurentu izjavio da je sretan što njihovo rivalstvo gura tehnologiju naprijed, ali i da oni na tome neće stati – "Game on!", kaže Rimac, dajući naslutiti da je i novi rekord moguće popraviti.