Koenigsegg Jesko Absolut postavio novi svjetski rekord u ubrzanju i kočenju 0-400-0 km/h

Švedski hiperautomobil poboljšao je vlastiti rekord star godinu dana za više od 2,5 sekunde zahvaljujući novim softverskim rješenjima, ali i sa svjetskog trona za oko pola sekunde "skinuo" Rimac Neveru R

Autonet.hr petak, 15. kolovoza 2025. u 06:00

Švedski Koenigsegg ponovno je potvrdio svoju dominaciju u svijetu hiperautomobila postavivši novi svjetski rekord u ubrzanju i kočenju na 0–400–0 km/h za homologirana cestovna vozila. Njihov testni vozač Markus Lundh za upravljačem modela Jesko Absolut postigao je 7. kolovoza 2025. na uzletištu Örebro novo vrijeme od 25,21 sekunde.

Tim je rezultatom Koenigsegg nadmašio vlastiti prethodni rekord od 27,83 sekunde, postavljen s istim vozilom u lipnju 2024. godine, poboljšavši ga za 2,62 sekunde. U međuvremenu taj je rekord preuzela Rimčeva Nevera R, uz ubrzanje i kočenje 0-400-0 km/h za 25,79 sekundi, a sada titula najbržega u tom zahtjevnom ispitu ponovno seli kod njihovih rivala.

Softverska poboljšanja

Vrijeme potrebno za ubrzanje od 0 do 400 km/h iznosilo je 16,77 sekundi, dok je za potpuno zaustavljanje s te brzine Jesko Absolutu bilo potrebno samo 8,44 sekunde. Ključ novog postignuća leži u novim i poboljšanim softverskim strategijama nazvanim "Absolut Overdrive", koje su primijenjene na mjenjač i sustav upravljanja motorom. Unatoč izazovnim uvjetima, odnosno asfaltu koji se tek sušio nakon kiše, Jesko Absolut pokazao je superiornost tih tehničkih rješenja. Iz tvrtke su potvrdili da će softverska nadogradnja biti dostupne svim vlasnicima modela Jesko Absolut.

"Ovaj uspjeh demonstrira snagu međufunkcionalne timske suradnje i iznimne komunikacije između naših interno razvijenih sustava pogonskog sklopa", izjavio je osnivač i direktor tvrtke Christian von Koenigsegg. "Činjenica da smo postigli ovu razinu performansi s produkcijskim automobilom koji koristi samo stražnji pogon i motor s unutarnjim izgaranjem, pobijedivši sve električne automobile s pogonom na sva četiri kotača, gotovo je čarobna", dodao je.

Nedugo zatim na Facebooku se oglasio i Mate Rimac, koji je uz čestitke prijatelju i konkurentu izjavio da je sretan što njihovo rivalstvo gura tehnologiju naprijed, ali i da oni na tome neće stati – "Game on!", kaže Rimac, dajući naslutiti da je i novi rekord moguće popraviti.

 
 


TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi