Lexus u novoj blagdanskoj reklami spaja prošlost i sadašnjost

Nova reklama prikazivat će se tijekom prosinca, najviše tijekom prijenosa američkog nogometa gdje Lexus tradicionalno zauzima svoje mjesto u blagdanskom oglašavanju

Autonet.hr srijeda, 12. studenog 2025. u 17:45
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Lexus je objavio novu reklamu iz njihove tradicionalne blagdanske kampanje December to Remember koja ove godine obilježava čak 26. godišnjicu. Nova reklama zove se Over the Years i prigodno prikazuje evoluciju marke kroz priču o obitelji i generacijama koje su odrastale uz Lexusove modele.

Reklama započinje prizorom iz kasnih osamdesetih, kada mladi roditelji kući iz rodilišta dovode svoju kćer u Lexusu LS 400, modelu koji je 1989. označio početak luksuzne ere marke. U sljedećem kadru, radnja prelazi u devedesete, kada LS zamjenjuje elegantni SC 400 kupe. Kako godine prolaze, odrasla kći se vraća kući sa svojim partnerom u drugoj generaciji RX-a, dok završni kadar donosi suvremeni GX 2026, kojim sada vozi svoju vlastitu kćer.

Cijelu reklamu pogledajte u nastavku.

Kampanja December to Remember pokrenuta je još 1999. godine, a prepoznatljiva je po svojoj toploj blagdanskoj atmosferi, pamtljivoj glazbenoj podlozi i pričama o darivanju. Toliko je postala dio američke kulture da je prije pet godina bila parodirana u popularnoj emisiji Saturday Night Live.



