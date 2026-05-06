Limuzina Geely Emgrand i-HEV troši samo 2,22 l/100 km i cilja na svjetski rekord

Kineski proizvođač Geely predstavio je na sajmu u Pekingu model Emgrand i-HEV, koji je uz rekordnu termalnu učinkovitost motora od 48,41% postigao rekordno nisku potrošnju

Autonet.hr srijeda, 6. svibnja 2026. u 06:00

Na nedavno održanom sajmu automobila u Pekingu, Geely je službeno predstavio petu generaciju modela Emgrand i-HEV, hibridnu limuzinu koja je odmah po premijeri privukla pažnju svjetske javnosti. Objavili su, naime, rezultate testiranja u stvarnim uvjetima, gdje je to vozilo zabilježilo potrošnju od samo – 2,22 litre goriva na 100 kilometara. Taj je rezultat službeno prijavljen za Guinnessovu knjigu rekorda kao najniža potrošnja goriva za serijsko hibridno vozilo, čime je nadmašena učinkovitost dosadašnjih predvodnika tržišta, poput Toyote Prius.

Optimiziran i štedljiv

Fascinantni rezultat temelji se na novoj arhitekturi BMA Evo i inteligentnom hibridnom sustavu i-HEV. Pogonski sklop koristi konfiguraciju s dva elektromotora te integriranu pogonsku jedinicu "11-u-1". Posebno razvijeni hibridni motor postigao je certifikat za termalnu učinkovitost od 48,41%, što je trenutačno najviša vrijednost među serijskim motorima na svijetu. Prema službenim podacima, električni pogon dominira u više od 80% scenarija vožnje prema WLTC standardu, čime je rad motora s unutarnjim izgaranjem smanjen za više od 27% u usporedbi s konvencionalnim hibridima.

Osim ekonomičnosti, Geely je značajan napredak postigao u performansama i udobnosti. Pogonski motor isporučuje vršnu snagu od 230 kW, a automobil može voziti isključivo na električni pogon do brzine od 66 km/h. Sustav se dodatno oslanja na AI tehnologiju i "pametne" senzore koji kontinuirano prate parametre poput vlage, temperature i nadmorske visine. Ti se podaci koriste za dinamičku optimizaciju upravljanja energijom, što dodatno poboljšava učinkovitost za više od 10%.

Baterijski paket specifičan za hibride koristi tekućinsko hlađenje i nosi IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu. Geely ističe kako je sustav prošao rigorozna testiranja izdržljivosti od 15.000 sati na ispitnim stolovima, što je ekvivalentno udaljenosti od približno 4,8 milijuna kilometara u realnoj vožnji, uz provjeru funkcionalnosti na ekstremnim nadmorskim visinama do 4.650 metara.

Dizajnerski napredan

Posebna pozornost posvećena je smanjenju buke i vibracija korištenjem aktivne kontrole buke, čime je razina zvuka u kabini svedena na samo jedan decibel više u odnosu na potpuno električna vozila. Kabina vozila opremljena je standardnim 12,3-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir i 10,25-inčnom digitalnom instrument pločom.

Dizajnerski, hibridna verzija zadržava prepoznatljive linije standardne benzinske izvedbe s naglašenom prednjom maskom i LED dnevnim svjetlima. Karoserija je izrađena s udjelom od 70% čelika visoke čvrstoće. Geely je potvrdio da će se i-HEV tehnologija tijekom 2026. godine proširiti i na ostale modele u njihovoj ponudi, čime se napredna hibridna rješenja planiraju učiniti dostupnima širem krugu kupaca u cjenovno konkurentnom segmentu.

