Maserati se vraća korijenima: Stiže li superautomobil s ručnim mjenjačem?

Maserati je možda na tragu svoje najbolje ideje u posljednjih nekoliko godina, a ona nema nikakve veze s proizvodnjom još jednog SUV-a. U vrijeme kada se čini da je veći dio industrije sportskih automobila odlučan zamijeniti povezanost vozača s automobilom softverskim nadogradnjama, talijanski brend otvoreno raspravlja o budućem superautomobilu s ručnim mjenjačem i motorom s unutarnjim izgaranjem.

Pokretačka snaga ove ideje dolazi izravno od kupaca. Cristiano Fiorio, šef Maseratijevog odjela za personalizaciju BottegaFuoriserie, tvrdi da čak polovica njihovih klijenata specifično traži benzinski motor uparen s ručnim mjenjačem. To je kombinacija koju Maserati, kao i većina drugih proizvođača luksuznih automobila s izuzetkom Porschea, trenutno ne nudi. No, to bi se uskoro moglo promijeniti.

"Vjerujem da ćemo u našoj ponudi za Bottega proizvod morati imati i ručni mjenjač", izjavio je Fiorio za Autocar, dodajući kako se nada da će taj dan doći što prije. Njegove riječi potvrđuje i Davide Danesin, Maseratijev šef inženjeringa, koji je ručni mjenjač opisao kao "priliku", posebno za posebnu, limitiranu verziju automobila, a ne za serijski model. Naglasio je kako potpuno mehanički automobil ima smisla s mehaničkim mjenjačem, što je u skladu s nasljeđem marke i željama onih koji traže retro doživljaj.

Nettuno V6 kao srce mehaničke zvijeri

Ako se ovaj projekt ostvari, zvijezda predstave gotovo sigurno će biti Maseratijev Nettuno V6 motor. Ovaj twin-turbo agregat, koji već pokreće modele MC20, GranTurismo i Grecale, razvija impresivnih 630 KS bez ikakve električne pomoći. Rukovoditelji tvrtke ne kriju svoje divljenje prema ovom motoru, a Fiorio i glavni izvršni direktor Maseratija, Santo Ficili, više su puta istaknuli kako je Nettuno ključan za identitet marke.

Potvrdili su da će se motor nastaviti razvijati u smjeru blagih i potpunih hibridnih verzija (ali ne i plug-in hibrida) tijekom sljedećih nekoliko godina. Upravo bi ovaj moćni motor, uparen s preciznim ručnim mjenjačem, mogao stvoriti jedan od najpoželjnijih vozačkih automobila na tržištu i postati najekstremniji Maseratijev model s motorom s unutarnjim izgaranjem još od legendarnog MC12.