Maybach unaprijedio S-klasu s još više luksuza i AI tehnologijom

Mercedes-Maybach predstavlja do sada najopsežnije osvježenje S-klase s osvijetljenom rešetkom, naprednom umjetnom inteligencijom i moćnim V12 motorom

Autonet.hr utorak, 24. ožujka 2026. u 20:22
📷 Foto: Mercedes-Maybach
Maybach je uzeo sve ono što novu Mercedesovu S-klasu čini izvanrednom i podigao to na još višu razinu. Iako se vanjske promjene na prvi pogled ne čine drastičnima, detalji su ti koji pričaju priču o beskompromisnom luksuzu. Ova ultra-luksuzna limuzina donosi više tehnologije, personalizacije i bezbroj načina da se distancira od svog, uvjetno rečeno, skromnijeg brata iz S-klase.

Dizajn koji privlači poglede, danju i noću

Iz Maybacha poručuju da je riječ o najopsežnijem osvježenju modela u povijesti. Umjesto potpunog redizajna, fokus je stavljen na vizualnu dramatičnost. Prednja rešetka sada je 20 posto veća i po prvi put dolazi s potpuno osvijetljenim okvirom, unutar kojeg je diskretno pozadinski osvijetljen i natpis "Maybach". Svjetlosni potpisi su dorađeni, a kupci u nekim tržištima mogu naručiti i osvijetljene ambleme, pa čak i svjetleću trokraku zvijezdu na poklopcu motora.

Ako to nije dovoljno, Maybach sada nudi kovane naplatke s Mercedesovom zvijezdom na središnjem poklopcu koja uvijek stoji uspravno. Zahvaljujući posebnom mehanizmu, bez obzira na brzinu okretanja kotača, zvijezda ostaje savršeno poravnata. Neki naplatci mogu se naručiti i u kromiranoj završnoj obradi visokog sjaja, za slučaj da je suzdržanost već napustila prostoriju.

Privatni salon na kotačima

Unutrašnjost je dizajnirana s ciljem da se putnici osjećaju manje kao u automobilu, a više kao u privatnom salonu. Standardni MBUX Superscreen sada prikazuje grafike specifične za Maybach, dodani su novi drveni ukrasi i teme ambijentalnog osvjetljenja. Dostupna je čak i opcija interijera bez kože, koja koristi visokokvalitetne tekstilne i sintetičke materijale za kupce koji traže drugačiji pristup luksuzu.

Veliku ulogu igra i umjetna inteligencija, podržana najnovijim operativnim sustavom MB.OS. Kako prenosi Carscoops, sustav sada integrira alate poput ChatGPT-a i Google Geminija, omogućujući vozilu da razumije prirodan govor i kontekstualne zahtjeve. AI može predlagati odredišta na temelju navika, različito reagirati ovisno o kontekstu, pa čak i automatski prilagoditi klimatizaciju na temelju ponašanja ili tona glasa putnika.

Naravno, pravo Maybach iskustvo i dalje se nalazi na stražnjim sjedalima. Automatska komforna vrata otvaraju se i zatvaraju dodirom gumba, a stražnja executive sjedala mogu se nagnuti poput onih u prvoj klasi zrakoplova. Središnja konzola, koja se proteže između dva sjedala, skriva posrebrene čaše za šampanjac pored hlađenog pretinca dizajniranog da boce drži na idealnoj temperaturi. Konfiguracija s dva odvojena sjedala omogućuje fiksnu konzolu koja također integrira bežično punjenje, daljinske upravljače osjetljive na dodir i dodatni prostor za pohranu.

Elektrificirani motori i sirova snaga V12 motora

Maybach nudi nove elektrificirane šesterocilindrične i osmerocilindrične motore, dok je na nekim tržištima i dalje dostupan legendarni V12. U modelu Maybach S 580, dorađeni 4,0-litreni V8 biturbo motor sada razvija 530 konjskih snaga (395 kW), čemu treba dodati još 23 konjske snage (17 kW) iz blago-hibridnog sustava.

Vrh ponude, model S 680, zadržava svoj 6,0-litreni V12 biturbo motor koji sada isporučuje impresivnih 621 konjsku snagu. To je dovoljno da ovu limuzinu tešku gotovo dvije i pol tone potjera do 100 km/h za ravno četiri sekunde. Kupci kojima sirova snaga nije prioritet mogu odabrati plug-in hibridnu izvedbu s 3,0-litrenim rednim šesterocilindričnim motorom, koja samo na struju može prijeći više od 96 kilometara. Uz sve navedeno, paket zaokružuju gotovo beskrajne mogućnosti personalizacije kroz MANUFAKTUR program. 

