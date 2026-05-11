Mazda je doradila hibridno izdanje svog najmanjeg modela

Proširena je serijska oprema te su dodane nove boje i osvježen dizajn čime je udahnuta nova svježina

Dolaskom modelske godine 2026., Mazda2 Hybrid donosi niz unaprjeđenja usmjerenih na dizajn, udobnost i sigurnost. Novost je proširena serijska oprema u svim razinama, s posebnim naglaskom na početnu razinu Prime-Line. Ona sada uključuje značajke poput grijanja prednjih sjedala, sjedala suvozača podesivog po visini, električnih podizača stražnjih stakala, automatski zatamnjujućeg unutarnjeg retrovizora te unaprijeđenog audio sustava s četiri zvučnika.

U razinama Prime-, Centre- i Exclusive-Line kućišta vanjskih retrovizora sada su u boji karoserije, što doprinosi skladnijem ukupnom izgledu, dok razine Homura i Homura Plus zadržavaju crne poklopce retrovizora kao prepoznatljiv dizajnerski element.

Više razine opreme dodatno su usavršene. Exclusive-Line tako uključuje potpuno LED prednja i stražnja svjetla, dok Homura i Homura Plus donose osvježene unutarnje obrade. One uključuju nove sjajno crne dizajnerske naglaske na ključnim površinama poput središnje konzole i obloga vrata. Vanjski dizajn upotpunjen je novim bojama - Charcoal Grey, Sky Grey i Fern Green.

Putnička kabina modela Mazda2 Hybrid i dalje stavlja naglasak na ergonomiju i jednostavnost uporabe. Sve ključne kontrole i instrumenti raspoređeni su oko upravljača, dok nizak dizajn armaturne ploče i A-stupovi pomaknuti unatrag omogućuju izvrsnu preglednost prema naprijed.

Dobro je što je širok raspon naprednih sustava pomoći vozaču uključen u serijsku opremu. Novost je sustav nadzora vozača (Driver Monitoring System - DM). On je sada standard u svim razinama opreme te povećava sigurnost detektiranjem znakova umora ili nepažnje pomoću infracrvene kamere.

Mazda2 Hybrid koristi sustav podjele snage (power-split) punog hibrida koji kombinira 1,5-litreni benzinski motor i elektromotor, ukupne snage sustava od 116 KS. Taj sustav omogućuje visok udio vožnje na električni pogon, pogotovo u urbanim uvjetima. Ovaj model ubrzava od 0 do 100 km/h za 9,7 sekundi te postiže najveću brzinu od 175 km/h, uz kombiniranu potrošnju goriva od 3,7 do 4,2 l/100 km.