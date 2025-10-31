Mazda predstavila dva vizionarska koncepta za "zadovoljstvo i održivost"

Na izložbi Japan Mobility Show Mazda je otkrila plug-in hibrid X-COUPE s rotacijskim motorom, koncept X-Compact s umjetnom inteligencijom, a ističu predanost marke hibridnim pogonskim sklopovima

Mazda je na ovotjednom sajmu Japan Mobility Show 2025 predstavila dva vizionarska modela, Vision X-Coupe I Vision X-Compact. Oba koncepta utjelovljuju ovogodišnju temu izložbenog prostora tvrtke, "Radost vožnje pokreće održivo sutra" s 2035. godinom kao onom u kojoj će se ta vizija i ostvariti. Pri predstavljanju je napomenuto da se "X" u nazivima modela čita kao "cross".

Održivost i pametna mobilnost

Mazda Vision X-Coupe definiran je kao crossover coupe koji utjelovljuje daljnju evoluciju dizajnerskog jezika 'KODO-Duša pokreta'. Pokreće ga plug-in hibridni sustav s dvorotornim rotacijskim turbo motorom uz dodatak elektromotora i baterije. S maksimalnom snagom od 510 KS, vozilo bi trebalo ponuditi doseg vožnje od 160 km u isključivo električnom načinu rada te do 800 km u kombiniranom radu s benzinsim motorom.

Nadalje, kombiniranjem ugljično neutralnog goriva dobivenog iz mikroalgi s Mazdinom vlastitom tehnologijom hvatanja CO 2 , ugrađenom u automobil, on doprinosi smanjenju atmosferskog ugljičnog dioksida što se više vozi.

Drugi predstavljeni koncept, Mazda Vision X-Compact, dizajniran je za produbljivanje veze između ljudi i automobila. Kroz fuziju digitalnog modela ljudskih osjetila i empatične umjetne inteligencije, ovo vozilo ima cilj djelovati kao bliski suputnik. Sposobno je svojim glasovnim asistentom voditi prirodan razgovor i predlagati odredišta vozaču. Takav iskorak predstavlja Mazdinu viziju budućnosti pametne mobilnosti, gdje vozila i ljudi "stvaraju emocionalnu vezu, sličnu prijateljskoj".

"Pod globalnom misijom postizanja ugljične neutralnosti, Mazda vjeruje da radost vožnje može biti pokretačka snaga pozitivnih promjena za društvo i planet. Ostajemo predani ispunjavanju želje onih koji vole automobile i žele voziti zauvijek" – ističe svoju viziju Masahiro Moro, prvi čovjek te japanske kompanije.

Od tehničkih detalja, osim već navedenih općenitih informacija o vrsti pogona, za nove koncepte objavljene su tek planirane dimenzije.