McLaren Artura Spider MCL39: limitirana serija u čast desetog konstruktorskog F1 naslova

McLaren je odlučio proslaviti trijumfalnu 2025. godinu i deseti naslov svjetskog prvaka Formule 1 unikatnom serijom od samo deset automobila Artura Spider inspiriranih pobjedničkim bolidom

Autonet.hr četvrtak, 5. veljače 2026. u 18:10

Ovoga tjedna, dok se zahuktavaju pripreme za novu sezonu Formule 1, lanjski pobjednici službeno su predstavili ograničeno izdanje kojim se obilježava osvajanje desetog naslova svjetskog konstruktorskog prvaka u Formuli 1. Superautomobil je to McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, čije je ekskluzivno izdanje ograničeno na samo deset primjeraka.

Poveznica s papaja timom

Svojim dizajnom ovaj model slavi uspjehe iz 2025. godine kada je momčad osigurala drugi uzastopni i ukupno deseti momčadski naslov prvaka te kad je njihov vozač Lando Norris osvojio svoje prvo prvenstvo vozača. Projekt je realizirao odjel McLaren Special Operations, stvorivši vozilo koje služi kao opipljiva poveznica između trkaćeg nasljeđa brenda i njihovih cestovnih modela. Prema riječima Henrika Wilhelmsmeyera, glavnog komercijalnog direktora, cilj je omogućiti obožavateljima i navijačima da postanu dio povijesti McLarena.

Vanjski izgled automobila definiran je ručno oslikanom livrejom koja kombinira prepoznatljivu narančastu i crnu boju, replicirajući izgled šampionskog "papaja" bolida MCL39. Posebnu pažnju kroz povijest privlače motivi broja deset, koji sadrže deset zvjezdica i iscrtane obrise svih deset bolida koji su McLarenu donijeli konstruktorske naslove. Vizualni dojam zaokružuju lagani kovani naplaci u sjajno crnoj boji te narančaste kočione čeljusti.

Trkaća estetika

Unutrašnjost vozila prati trkaću estetiku uz korištenje crne alcantare i kože s narančastim detaljima. Na naslonima za glavu izvezen je broj deset, dok upravljač krasi trkaći narančasti marker na središnjoj poziciji. Ekskluzivnost potvrđuju i posebna pločica na središnjoj konzoli, kao i pragovi od satenskog karbona koje su osobno potpisali vozači Lando Norris i Oscar Piastri. Osim vizualnih modifikacija, svaki od deset primjeraka dolazi s pločicom u prtljažnom prostoru, na kojoj su popisane sve pobjede, najbolje startne pozicije i najbrži krugovi ostvareni tijekom F1 sezone 2025.

Sama Artura Spider, kao hibridni superautomobil nove generacije, iza sebe ima uspješnu godinu na tržištu, okrunjenu titulama najboljeg vozačkog automobila u Britaniji prema izboru magazina Autocar te titulom sportskog automobila godine prema magazinu Auto Express. Ovim ekskluzivnim McLaren nastoji dodatno učvrstiti status Arture kao predvodnika u segmentu visokoučinkovitih hibrida. Početna cijena "običnog" modela Artura Spider je oko 300.000 eura, a za ovo šampionsko ograničeno izdanje nije objavljena.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi