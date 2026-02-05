McLaren Artura Spider MCL39: limitirana serija u čast desetog konstruktorskog F1 naslova

Ovoga tjedna, dok se zahuktavaju pripreme za novu sezonu Formule 1, lanjski pobjednici službeno su predstavili ograničeno izdanje kojim se obilježava osvajanje desetog naslova svjetskog konstruktorskog prvaka u Formuli 1. Superautomobil je to McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, čije je ekskluzivno izdanje ograničeno na samo deset primjeraka.

Poveznica s papaja timom

Svojim dizajnom ovaj model slavi uspjehe iz 2025. godine kada je momčad osigurala drugi uzastopni i ukupno deseti momčadski naslov prvaka te kad je njihov vozač Lando Norris osvojio svoje prvo prvenstvo vozača. Projekt je realizirao odjel McLaren Special Operations, stvorivši vozilo koje služi kao opipljiva poveznica između trkaćeg nasljeđa brenda i njihovih cestovnih modela. Prema riječima Henrika Wilhelmsmeyera, glavnog komercijalnog direktora, cilj je omogućiti obožavateljima i navijačima da postanu dio povijesti McLarena.

Vanjski izgled automobila definiran je ručno oslikanom livrejom koja kombinira prepoznatljivu narančastu i crnu boju, replicirajući izgled šampionskog "papaja" bolida MCL39. Posebnu pažnju kroz povijest privlače motivi broja deset, koji sadrže deset zvjezdica i iscrtane obrise svih deset bolida koji su McLarenu donijeli konstruktorske naslove. Vizualni dojam zaokružuju lagani kovani naplaci u sjajno crnoj boji te narančaste kočione čeljusti.

Trkaća estetika

Unutrašnjost vozila prati trkaću estetiku uz korištenje crne alcantare i kože s narančastim detaljima. Na naslonima za glavu izvezen je broj deset, dok upravljač krasi trkaći narančasti marker na središnjoj poziciji. Ekskluzivnost potvrđuju i posebna pločica na središnjoj konzoli, kao i pragovi od satenskog karbona koje su osobno potpisali vozači Lando Norris i Oscar Piastri. Osim vizualnih modifikacija, svaki od deset primjeraka dolazi s pločicom u prtljažnom prostoru, na kojoj su popisane sve pobjede, najbolje startne pozicije i najbrži krugovi ostvareni tijekom F1 sezone 2025.

Sama Artura Spider, kao hibridni superautomobil nove generacije, iza sebe ima uspješnu godinu na tržištu, okrunjenu titulama najboljeg vozačkog automobila u Britaniji prema izboru magazina Autocar te titulom sportskog automobila godine prema magazinu Auto Express. Ovim ekskluzivnim McLaren nastoji dodatno učvrstiti status Arture kao predvodnika u segmentu visokoučinkovitih hibrida. Početna cijena "običnog" modela Artura Spider je oko 300.000 eura, a za ovo šampionsko ograničeno izdanje nije objavljena.