McLarenov novi 750S briše granicu između automobila i suvremene umjetnosti

McLaren je u suradnji s umjetnicom Nat Bowen predstavio Project Chromology 750S Spider. Ovaj specijalni model donosi višeslojnu boju, pozlaćene oznake i jedinstveni interijer

Tjedan umjetnosti u Miamiju poslužio je kao savršena pozornica za McLaren da predstavi svoj najnoviji unikatni projekt. Kako prenosi Carscoops, radi se o modelu 750S Spider nazvanom Project Chromology, nastalom kroz suradnju odjela za posebne operacije (MSO) i britanske umjetnice Nat Bowen. Rezultat je automobil koji briše granice između automobilske industrije i visoke umjetnosti.

Naime, Bowen je apstraktna umjetnica poznata po svojim živopisnim umjetničkim djelima na bazi smole i proučavanju kromologije, odnosno psihologije boja. U suradnji s McLarenom, razvila je tehniku višeslojnog bojanja koja prepoznatljive karakteristike njezine umjetnosti prenosi na automobilsku završnu obradu.

Dobiveni dizajn, nazvan Chromatic Layered Finish, uistinu privlači poglede. Višestruki prozirni slojevi boje omogućuju svjetlosti da prodire kroz njih, otkrivajući promjenjivu dubinu i tonske pokrete. Ono što je posebno zanimljivo jest suptilna, uzdignuta tekstura unutar same površine boje, stvarajući osjećaj dimenzionalnosti koji se može i vidjeti i osjetiti.

Predstavljeni primjerak nosi trobojnu vanjštinu koja kombinira jarko zelenu, svijetloplavu i tamnoplavu boju. Na mjestima gdje se ove boje susreću, stvara se zanimljiva kružna interakcija koja otkriva nove nijanse i sjenčanja, dajući automobilu dinamičan izgled iz svakog kuta.

Osim jedinstvene boje, Project Chromology donosi i oznake presvučene 24-karatnim zlatom. Kako bi se osiguralo da ovi luksuzni detalji ne odvraćaju pažnju od glavnog dizajna, pozadina svake oznake usklađena je s bojom karoserije na tom dijelu, čime se postiže kohezivan i elegantan izgled.

Unutrašnjost prati stil vanjštine, s crnim Alcantara sjedalima koja imaju kontrastne zlatne akcente. Pridružuju im se plavi detalji na upravljaču i elementi od karbonskih vlakana. Pažljivijim pregledom otkrivaju se i dodatni zlatni detalji te posebna oznaka "McLaren Nat Bowen" s efektom boje koja se "cijedi", što dodatno naglašava umjetničku prirodu vozila.

Za razliku od nekih prethodnih umjetničkih automobila koji su bili samo jednokratni izložbeni primjerci, Project Chromology 750S ulazi u ograničenu serijsku proizvodnju za odabranu skupinu klijenata.

Svaki primjerak imat će jedinstvenu shemu boja inspiriranu temama iz opusa umjetnice Bowen, a uz to, svaki kupac dobit će i originalno umjetničko djelo koje je stvorila sama umjetnica, čineći i automobil i sliku pravim kolekcionarskim predmetima.