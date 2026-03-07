Mercedes A klasa ipak ostaje, ali se vraća kao potpuno električni model do 2029.

Iako su prve glasine upućivale na gašenje, Mercedesov popularni kompakt dobiva nasljednika. Nova A klasa stiže krajem desetljeća na MMA platformi, s novim dizajnom i isključivo električnim pogonom

Čini se da Mercedes A klasa ipak ostaje s nama u doglednoj budućnosti, samo ne u svom sadašnjem obliku. Unatoč početnim nagađanjima da će model biti ugašen u sklopu Mercedesove konsolidacije ponude, zamjena za postojeći model vrlo bi se lako mogla ostvariti, ali kao potpuno električno vozilo.

Iako službeni planovi još nisu objavljeni, u intervjuu s direktorom dizajna Robertom Lesnikom, portal Auto Express došao je do informacija da će novi hatchback vjerojatno stići pred kraj ovog desetljeća kao električni model. Trenutna očekivanja sugeriraju da bi model sljedeće generacije mogao debitirati oko 2029. godine, nakon što postojeća A klasa završi svoj produženi proizvodni ciklus koji bi trebao trajati do 2028. godine.

Nova arhitektura kao temelj

Kako bi zadovoljio potrebe sljedeće generacije A klase, Mercedes namjerava prebaciti proizvodnju trenutnog modela u tvornicu u Mađarskoj tijekom sljedeće godine. Lesnik je ustvrdio da proizvodna linija neće zahtijevati značajnu reviziju kako bi zadovoljila specifične zahtjeve nove MMA platforme. Mercedes se fokusira na proširenje svestranosti MMA platforme kako bi pružio naprednu EV tehnologiju, inovativan dizajn i troškovnu učinkovitost.

Osim toga, MMA platforma daje tvrtki fleksibilnost za ugradnju istog potpuno električnog pogonskog sklopa, ali i hibridne jedinice kao u modelu CLA, što će činiti temelj i za novu A klasu. Mercedes je razvio ovaj hibridni sustav kako bi zadovoljio stroge Euro 7 standarde o emisijama koji bi trebali stupiti na snagu do 2027. godine.

Kada je Mercedes prvi put predstavio svoju kompaktnu MMA liniju 2023. godine, planirao je četiri modela: CLA, CLA Shooting Brake, GLA i GLB. Lesnik je naznačio da bi električna A klasa zapravo postala peti model u toj obitelji.

A-klasa, a ne EQA

Mercedes je odlučio da njihova pomalo zbunjujuća odluka o odvajanju EV modela pod vlastiti "EQ" brend nije bila najbolji put naprijed. Zbog toga će ime A klasa vjerojatno ostati umjesto naziva EQA, što će pojednostaviti cjelokupnu ponudu.

Lesnik je također potvrdio da će A klasa ostati stilski privlačna, s "cab-back" pristupom dizajnu, za razliku od originalnog uspravnog oblika koji je krasio A klasu iz devedesetih. Očekuje se da će dizajn također izbjegavati aerodinamični stil viđen na modelima poput EQE i EQS te će umjesto toga slijediti proporcije modela CLA s dužim poklopcem motora i tradicionalnijim hatchback profilom.