Mercedes-AMG doveo novi sigurnosni automobil na stazu Formule 1

Mercedes-AMG ove godine obilježava 30 godina prisutnosti svojih vozila za sigurnost u Svjetskom prvenstvu Formule 1. Marka s trokrakom zvijezdom od 1996. godine osigurava službena vozila za intervenciju na stazi, uključujući sigurnosni automobil (Safety Car), koji predvodi bolide u slučaju loših vremenskih uvjeta ili incidenata te sanitetski automobil (Medical Car), namijenjen brzom dolasku na mjesto nesreće.

Tehnički napredniji

U sklopu ove jubilarne sezone, kao novi službeno licencirani FIA F1 Safety Car debitirao je model Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, počevši od Velike nagrade Mađarske, održane protekloga vikenda. Ovaj model na toj dužnosti nasljeđuje Mercedes-AMG GT Black Series, koji je kao sigurnosni automobil figurirao od 2022. godine te postaje ukupno 14. model tvrtke Mercedes-AMG u toj ulozi.

Novi sigurnosni automobil pokreće 4,0-litreni V8 biturbo motor koji razvija snagu od 450 kW (612 KS) i maksimalni okretni moment od 850 Nm. Po prvi put u povijesti službenih F1 sigurnosnih vozila ugrađen je potpuno varijabilni pogon na sve kotače AMG Performance 4MATIC+, prilagođen za optimalno prianjanje u suhim i mokrim uvjetima na stazi. Za upravljačem se i dalje, naravno, nalazi bivši DTM vozač Bernd Mayländer.

Redizajn aerodinamike

Model se odlikuje i redizajniranim aerodinamičkim paketom u usporedbi s prethodnikom. Promjene na karoseriji obuhvaćaju naglašeniji prednji razdjelnik zraka (splitter) i dodatna aerodinamička zakrilca na prednjem dijelu. Navedene preinake osiguravaju bolju stabilnost i upravljivost pri visokim brzinama na trkaćoj stazi. Paket funkcionalnih poboljšanja uključuje aktivno stražnje krilo te modificirane ploče na podvozju vozila, čime je postignut učinkovitiji protok zraka ispod automobila.

Među ostalim, promijenjen je i razmještaj svjetlosnih signala. Umjesto ugradnje masivnog sustava svjetala na krov, novi model LED svjetla i kamere integrira izravno u sklop aktivnog stražnjeg krila i zakrilca. Pored toga, model je opremljen LED bljeskalicama integriranima u prednji odbojnik, kao i unutar prednjih i stražnjih svjetlosnih sklopova.

Uz sigurnosni automobil, na stazama je prisutan i Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ kao službeni FIA F1 Medical Car, u upotrebi od sezone 2022. Pokretan 4,0-litrenim V8 biturbo motorom snage 470 kW (639 KS), ovaj sanitetski automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za 3,2 sekunde te postiže maksimalnu brzinu od 315 km/h, što ga čini najbržim medicinskim automobilom u povijesti Formule 1.